L'isola di Anguilla modello contro il covid-19

28/04/2020 09:59

Il ministero della Salute e dello Sviluppo Sociale hanno lanciato la campagna "The Anguillian Response" attraverso la piattaforma beatcovid19.ai

Il mese scorso, il ministero della Salute e dello Sviluppo Sociale di Anguilla hanno lanciato la campagna "The Anguillian Response" attraverso la piattaforma beatcovid19.ai, progettata per essere il punto di riferimento per avere notizie tempestive dal Governo e aggiornamenti relativi al virus. Il ministero ha collaborato con Thoughtful Digital Agency per lo sviluppo e il lancio della piattaforma; la conseguente collaborazione tra pubblico e privato ha suscitato interesse in tutto il mondo.

March for Science, la più grande comunità di sostenitori della scienza del mondo, che opera per un futuro più sostenibile, per celebrare la Giornata della Terra, ha organizzato una serie di eventi virtuali online ai quali ha invitato a parte Anguilla, che è uno dei sette Paesi al mondo che non ha avuto un nuovo caso covid-19 negli ultimi quattordici giorni. In questo modo ha voluto anche dare ad Anguilla un riconoscimento del successo nell'attenuare e contenere la diffusione del virus.

Mercoledì 22 aprile, Foster Rogers, segretario permanente del ministero della Salute; Aisha Andrewin, direttore sanitario e Tahirah Banks, co-fondatore e direttore creativo di Thoughtful Digital Agency, al "Flatten the Curve Forum: Pandemics and Public Policy" hanno parlato del loro lavoro ad Anguilla per battere il covid-19 e di quanto sia importante per l'isola implementare un approccio su più basi.

Sabato 24 aprile, Victor Banks, premier, insieme a Tahirah Banks, ha dato il via al "Forum di resilienza dell'isola: Crisi climatica dalle linee in primalinea". Hanno condiviso il significato di “resilienza” e come la risposta di Anguilla sia una dimostrazione della capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici e dell'impegno dell'isola.

Secondo March for Science Anguilla può essere un modello per altre nazioni insulari in tutto il mondo.

La piattaforma di beatcovid19.ai di Anguilla non tratta solo il tema della salute, ma presenta anche aggiornamenti dal Dipartimento della Pubblica Istruzione, sullo stato di tutti gli istituti di apprendimento; il Ministero del Turismo, per viaggi dentro e fuori Anguilla; indicazioni pratiche per richiedere finanziamenti, sulle ultime misure di sgravio finanziario, oltre altri temi che interessano ampi segmenti della popolazione.