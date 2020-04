Lufthansa dice no alle sovvenzioni

30/04/2020 16:15

Procede il braccio di ferro tra il governo tedesco e la compagnia aerea, dopo che il vettore ha respinto le condizioni imposte per ottenere i finanziamenti necessari per superare la crisi



Lufthansa ha respinto le condizioni imposte dal ministero dell’economia tedesco di quasi dieci miliardi di euro, a fronte del 25% delle azioni e due posti nel consiglio di sorveglianza richiesti in cambio dal governo.

Il presidente e amministratore delegato di Lufthansa, Cartens Spohr, pur ammettendo che senza sovvenzioni pubbliche il gruppo non sarà in grado di sopravvivere, respinge le condizioni imposte e minaccia di portare il libri in tribunale, facendo scattare le protezioni della procedura di insolvenza.

Spohr contesta anche il tasso troppo altro proposto per i crediti che il governo vorrebbe fissare al 9%. Le trattative restano in corso.