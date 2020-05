Muay thai per allenarsi alla ripresa

04/05/2020 12:34

In concomitanza con la partenza della Fase 2, l’Ente per il turismo thailandese lancia la campagna “Metti al tappeto il tuo stress”







Parte da domani, martedì 5 maggio, la nuova iniziativa dedicata agli amici della Thailandia ideata da Ente nazionale per il turismo thailandese che vivrà sulla pagina Facebook.

“Metti al tappeto il tuo stress” è un vero e proprio corso base di muay thai suddiviso in 12 pillole di lezioni, da 5 minuti ciascuna, che verranno postate sulla pagina ufficiale dell’Ente tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Le lezioni saranno condotte da Gianluca Colonnese, direttore tecnico della Federazione italiana di muay thai e vedranno un forte processo di interazione con i fan di Facebook. È un corso che si rivolge a tutti gli amanti del wellnes e del benessere fisico che vuole in qualche modo far divertire e far giocare i fan con la famosa arte marziale delle 8 armi. I più bravi riceveranno gadget messi a disposizione dall’Ente.

Che cos’è il muay thai? È un’arte marziale che deriva dalla lotta ed esercita una grande fascinazione sull’immaginario collettivo. Ha una storia antichissima ed è anche lo sport nazionale thailandese. Detta "scienza delle 8 armi", è una disciplina di contatto che prevede l'uso di calci, pugni, gomitate e ginocchiate, anche combinati tra loro.

L’isolamento forzato e prolungato per il coronavirus può provocare stress e disagio psicologico. Il nuovo inizio può essere vissuto anche come una fase di vita impegnata e responsabile per tornare gradatamente alla vita normale. L’impegno in un progetto collettivo come l’allenamento è uno dei metodi più consigliati per allontanare lo stress e sviluppare in ognuno di noi la forza e la concentrazione per superare le difficoltà.

Gli uffici Tat in Thailandia e nel mondo sono a disposizione di tutti i viaggiatori che desiderino aggiornamenti sulla situazione Covid-19 in Thailandia.