Mosaico Tour Operator, responsabilità innanzitutto

Agenzie a rischio di perdita di professionalità. Necessario intervenire per garantire il lavoro dei collaboratori e la liquidità alle aziende





Fase 2 in agenzia tra speranza, consapevolezza e responsabilità. E sull’argomento prende posizione Franco Tura, direttore generale e proprietario di Mosaico Tour Operator di Cattolica.

“Leggo sulla stampa - dice - con sempre maggiore insistenza la richiesta di istituire un buono vacanza di 500 euro del quale tra gli altri si fa portavoce anche il ministro Franceschini. A me sembra che a fronte della lunga crisi che si prospetta, sia molto più importante sostenere il mantenimento del posto di lavoro di tutti i nostri collaboratori, agenti di viaggio, e nel Paese aiutare coloro che hanno e avranno difficoltà a sopravvivere”.

“È indispensabile per i prossimi sei mesi, fino a quando la gente non riprenderà a viaggiare nel medio e lungo raggio, intervenire allo scopo di garantire il lavoro dei nostri collaboratori e la liquidità alle nostre aziende, altrimenti corriamo il rischio di perdere professionalità importanti che si sono formate in questi anni”.

“Finora - prosegue - ritengo sia stato un intervento positivo la cassa integrazione in deroga che però finirà entro il mese di maggio. Al termine di questa bisogna ottenerne un’altra per almeno altri sei mesi. Per poter ripartire il nostro settore ha bisogno che i contagi nel mondo si avvicinino allo zero; è un azzardo ritenere che si possa far vacanza convivendo con il virus, obbligati a stare attenti e a usare la mascherina”.

“Pertanto - conclude Tura - pur comprendendo la necessità di far ripartire l’economia, limiterei inizialmente la partenza alle industrie della produzione di ricchezza vera e propria - beni di consumo e destinati all’esportazione - ma ancora terrei fermi i servizi”.