Il premier Ardern: "La Nuova Zelanda sarà chiusa al turismo per molto tempo"

05/05/2020 16:05

Il Paese di Wellington studia una bolla di sicurezza con l'Australia per garantire la libera circolazione dei turisti nell'area

La Nuova Zelanda resterà chiusa ai turisti del resto del mondo per "molto tempo a venire". Ad affermarlo è stato il primo ministro Jacinda Ardern, che non ha offerto riferimenti temporali ma che ha aggiunto come il suo Paese stia discutendo con l'Australia di una "specie di bolla tra noi, una zona di viaggio sicura e senza quarantena", ipotesi che è attualmente al vaglio anche nell'Unione Europea.

Il turismo vale almeno il 10% dell'economia di Wellington, con Australia, Cina, Stati Uniti e Regno Unito come principali mercati di riferimento. La Nuova Zelanda ha avuto meno di 1.500 casi confermati di Covid-19, e 20 morti. L'Australia - che ha una popolazione di circa 25 milioni di persone, cinque volte quella della Nuova Zelanda - ha avuto quasi 7.000 casi e 96 decessi.