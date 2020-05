Palmucci, Enit: "Presto una campagna digitale per il brand Italia"

06/05/2020 08:30

Proseguono le iniziative per aiutare le regioni a ripartire; "oggi dovrebbe uscire il decreto del Governo, ma l'estate si presenta incerta e ci vuole tempo per recepire i protocolli" - di Laura Dominici

“Ci saranno conseguenze sulla domanda e anche sull’offerta turistica; per poter rispettare le misure sanitarie e i protocolli ci vorrà del tempo”. Così ha esordito ieri Giorgio Palmucci, presidente Enit, intervenendo al webinar organizzato dal presidente del consorzio Liguria Together, Francesco Andrioli.

Palmucci ha ricordato che “oggi dovrebbe uscire il decreto del governo che prevede misure di sostegno non solo al viaggiatore ma alle imprese, con un prolungamento degli ammortizzatori sociali”.

L’Enit ha presentato di recente i primi risultati del bollettino, “un cruscotto di crisis management che serve agli imprenditori e alle associazioni per avere il polso della situazione”. Gli uffici dell’ente - 28 nel mondo – sono rimasti aperti e il personale ha lavorato in smart working in tutti i paesi dove siamo presenti”, ha aggiunto. L’anno era iniziato con le migliori premesse per le regioni italiane anche grazie all’anno della Cultura Italia-Cina, evento che verrà prorogato, ma le attività non si fermano e la settimana scorsa è stato aperto l’ufficio Enit di Shanghai.

“All’interno del cruscotto – avvisa il presidente – abbiamo un monitoraggio degli arrivi e sul fronte aereo che evidenzia l’impatto economico potenziale, l’intenzione di vacanza e il trend di prenotazioni da Germania, Uk, Francia, Usa, l’andamento del booking di Ota e dei tour operator esteri attraverso i dati raccolti dai nostri uffici. Sarà un’estate incerta – prosegue - non sappiamo quando potremo iniziare a operare, per i due mesi estivi avremo un turismo domestico. La Repubblica Ceca e la Croazia stanno facendo dei protocolli per agevolare gli arrivi nei Paesi. Potremmo tentare anche noi di recuperare i turisti di prossimità con dei corridoi che permettano di raggiungere le nostre destinazioni”.

Intanto sull’estate Enit sta collaborando con gli assessori regionali per una campagna Italia. “E’ importante lavorare fin da subito ad una campagna che contribuisca alla crescita dei volumi e non solo a valore. Ci stiamo attivando per far sì che l’Agenzia per il turismo faccia da catalizzatore e daremo il messaggio di un’Italia sicura. La campagna digitale sarà pronta nelle prossime settimane e mirerà alla riconquista dei mercati esteri, ma fino all’autunno potremo contare soltanto su un turismo internazionale limitrofo, visto che dagli Usa non ci saranno voli fino ad ottobre. Faremo comprendere, attraverso ambasciate e ministero degli Esteri, che l’Italia non è più pericolosa di altri Paesi”.

E rispetto alle previsioni di Oxford Economics che parla di una ripresa nel 2023, Palmucci ha detto di essere più ottimista: “Bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi mesi e gli effetti delle misure prese”.

L’assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino, spiega: “A fine maggio in Liguria avremo 2,680 milioni di presenze in meno nelle strutture alberghiere, con 400 milioni di danno e a giugno potremo arrivare ad oltre 800 milioni di mancati introiti nel comparto turistico, considerando i dati dell’ufficio regionale che parlano di una spesa media di 130 euro al giorno. La situazione è grave. Per essere positivi dovremmo parlare di cosa ci aspetta, sapendo che siamo in un momento in cui le regole non sono ancora scritte e molti potrebbero decidere di non riaprire. Il momento – aggiunge - è quello di trovare soluzioni applicabili. La maggior parte degli italiani vorrebbe andare in vacanza dopo la clausura, anche se con budget limitati”. La Liguria stava registrando un buon trend di crescita nel periodo settembre-febbraio. Per il commissario straordinario di Agenzia InLiguria, Pietro Paolo Giampellegrini, “è importante il collegamento con gli operatori. C’è un lato umano oltre che economico da considerare e in un’ottica futura di allentamento delle misure si dovrà andare a fare pressione sul governo per dare regole generali e poi ogni regione dovrà adeguarsi in modo autonomo, vista la differenza in termini di offerta turistica e di clientela”.

Palmucci accenna anche al portale Italia.it: “Il sito ha avuto una storia travagliata, ma nel piano 2020 era previsto un grosso investimento per adeguarlo. Lo staff del sito è a disposizione per ricevere materiale da pubblicare e anche gli uffici all’estero sono a disposizione per promuovere destinazioni anche in collegamento con le ambasciate”.

Per Damiano De Crescenzo, direttore generale Planetaria Hotels, “in questo periodo di crisi stanno venendo fuori iniziative interessanti. Non mi dispiacerebbe vedere una task force, un gruppo di esperti del settore che si occupassero di attenzionare in modo permanente quello che succede nel privato e nel pubblico all’interno del turismo. Una sorta di authority, che intervenga anche sul pubblico. Per le politiche del lavoro andrebbe messa mano, mentre in termini di comunicazione bisogna recuperare reputazione, dimostriamo che siamo capaci di applicare le regole che garantiscono la salute”.

