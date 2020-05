Nasce l'Associazione Marche Incoming Tour Operator

06/05/2020 12:33

Si è costituita, in seno alla Confcommercio di Pesaro e Urbino / Marche Nord, Assomito, l'Associazione Marche Incoming Tour Operator. Rappresenta le imprese dell’incoming turistico di tutta la Regione Marche iscritte a Confcommercio. Vede tra i soci fondatori Piceno Tour di Ascoli Piceno, Curiousitalia di Pesaro e Riviera Incoming di Pesaro. Sono numerosi i tour operator – specializzati nell’incoming turistico per le Marche – che hanno chiesto l’adesione al nuovo soggetto di Confcommercio.

Organizzazione regionale che intende operare nella filiera nazionale del turismo organizzato di Confcommercio ed attraverso una collaborazione con Enit. Assomito – Confcommercio si propone come interlocutore delle istituzioni locali, regionali e nazionali, in particolar modo della Regione Marche, per le politiche turistiche.

"Un soggetto - spiega la nota - che può contribuire alla costruzione di una strategia di promozione turistica con la Regione, dimostrando la volontà delle imprese aderenti di ripartire per un nuovo Rinascimento dopo l’emergenza coronavirus. Con la consapevolezza che le Marche sono una Regione di straordinaria bellezza e dove la sostenibilità dell’offerta turistica e ambientale sarà il valore aggiunto della nuova policy di settore. Assomito in questa delicatissima fase congiunturale sostiene la richiesta di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della politica nei confronti delle imprese del turismo organizzato con la previsione di contributi a fondo perduto per i danni economici derivanti dalla crisi epidemiologica che ha annullato tutto il lavoro e gli investimenti fatti nel biennio 2019-2020 per la promozione della nostra offerta e per quanto sarà necessario per la ricostruzione dei rapporti e delle attività promozionali per il dopo covid-19".

I soci hanno affidato la presidenza di Assomito al direttore generale di Confcommercio, Amerigo Varotti.