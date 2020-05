Demoskopika, a rischio 40mila imprese del turismo

07/05/2020 12:22

Sul mercato del lavoro una perdita di oltre 184mila posti

Il Coronavirus continua a mettere in ginocchio il turismo italiano: oltre 40mila imprese del comparto - secondo la fotografia scatta da Demoskopika - rischiano il fallimento a causa della perdita di solidità finanziaria con una contrazione del fatturato di almeno 10 miliardi di euro. Una mortalità imprenditoriale, scrive Ansa, che si ripercuoterebbe immediatamente sul mercato del lavoro con una perdita di oltre 184mila posti. Già nei primi tre mesi dell'anno è di quasi 7mila unità in meno, contro un calo di 6mila del primo trimestre 2019, infatti, il saldo tra le imprese iscritte e quelle cessate. Il peggiore bilancio della nati-mortalità del sistema turistico dal 1995 ad oggi.

Un andamento negativo confermato anche dall'analisi della serie storica del tasso di crescita quale rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni rilevato a fine trimestre e lo stock delle imprese registrate alla fine dell'anno precedente. In particolare, prosegue l'agenzia, nei primi tre mesi del 2020, il tasso di crescita demografica delle imprese ha registrato il più alto valore negativo dal 1996 ad oggi: si parte da uno 0,22% del 1996 per arrivare al valore più elevato dell'1,44% nella prima parte dell'anno in corso. Si tratta di un andamento negativo che si riflette anche a livello territoriale. È il Piemonte, con l'1,79%, a registrare il più elevato tasso di decrescita immediatamente preceduto dal Friuli Venezia Giulia (-1,77%) e dalle Marche (-1,76%). Sul versante opposto, i sistemi turistici locali con una riduzione minore del rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni, sono Trentino-Alto Adige (-0,75%), Valle d'Aosta (-1,12%) e Campania (-1,14%).

Per quanto riguarda le imprese a rischio default, 40mila in totale, poco più sarebbe concentrata nei sistemi a maggiore numerosità imprenditoriale per il comparto turistico italiano, riporta Ansa: Lombardia con 5.665 imprese, Lazio con 4.544 imprese, Campania con 3.896 imprese, Veneto con 3.071 imprese e Emilia-Romagna con 3.007 imprese.

Sui posti di lavoro "in fumo", in tutto poco più di 184mila, 31mila sarebbero in Lombardia a cui seguirebbero il Veneto (-18.597 addetti), il Lazio (-18.095 addetti), l'Emilia-Romagna (-16.823 addetti) e la Toscana (-14.302 addetti). A seguire, in una fascia di perdita tra i 7mila e i 10mila posti di lavoro, la Campania (-12.643), il Piemonte (-11.158 addetti), la Puglia (-10.092 addetti), la Sicilia (-9.629 addetti) e, infine, il Trentino-Alto Adige (-7.537 addetti). Al di sotto di questa soglia si collocano i rimanenti sistemi turistici locali: Liguria (-6.307 addetti), Sardegna (-5.778 addetti), Marche (-5.082 addetti), Abruzzo (-4.079 addetti), Calabria (-3.906 addetti), Friuli Venezia Giulia (-3.846 addetti). In coda Umbria (-2.625 addetti), Basilicata (-1.289 addetti), Valle d'Aosta (895 addetti) e Molise (667 addetti).

"Migliaia di posti di lavoro nel comparto turistico - commenta il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - sono appesi al filo di un integrato piano di provvedimenti che deve sostenere il sistema a superare la crisi in tempi rapidi. Un organico pacchetto di misure che, almeno ad oggi, stenta a vedere la luce e senza il quale sarà difficile coprire le insolvenze e scongiurare i fallimenti degli operatori della filiera".