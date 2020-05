Frank Del Rio: "So cosa stanno passando gli agenti di viaggio"

12/05/2020 11:50

Il ceo di Norwegian Cruise Line Holdings ne è convinto: l'industria delle crociere senza adv non funzionerebbe. Le cifre della compagnia riflettono una forte domanda latente

La crisi Covid-19 ha messo gli agenti di viaggio in una condizione di "stress tremendo": a dirlo il ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Frank Del Rio. Il manager ha dichiarato di parlare ogni giorno con almeno due o tre di loro. "Crediamo in un forte sistema di distribuzione delle agenzie - ha detto Del Rio -. Prima della pandemia, la nostra azienda aveva il più alto yield nel settore, il che significava che gli agenti di viaggio guadagnavano il massimo vendendo i nostri tre marchi (Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises).

"So cosa stanno attraversando - ha proseguito - e dobbiamo fare in modo che sopravvivano. L'industria delle crociere senza agenti di viaggio sarebbe come i pancake senza sciroppo d'acero. Semplicemente non funzionerebbe".

"Ieri - ha raccontato il ceo - ho ricevuto un'e-mail da un agente di viaggio a cui sono molto vicino, che mi ha detto: 'Frank, ho dozzine di persone che vogliono prenotare, quando riaprirai?' Allora, ho preso il telefono e ho chiamato Jan Fishbein, di Cruzunlimited. Jan ha circa 80 anni. È stata un'agente di viaggio negli ultimi 30 anni. Conosco bene Jan perché è stata la prima agenzia di viaggi a effettuare una prenotazione nel 2003 quando abbiamo aperto Oceania. La prima domanda che ho posto è stata: 'Jan, quanti anni hanno questi clienti che ritieni vogliano partire?' e lei ha risposto: 'Frank, sono normali clienti, hanno 70 anni". E io: "Davvero, Jan? E vogliono andare in crociera?' 'Sì. Perché no?' 'Dove vogliono andare?', ha proseguito il ceo. 'Vogliono partire ad agosto e settembre; alcuni desiderano andare nei Caraibi, altri in Alaska, ci sono alcuni che vogliono attraversare il Canale di Panama'. Jan mi incalza - 'Quando aprirai?' E io rispondo: 'Jan, ci sto lavorando! Non dipende solo da me'".

Questo fatto ha dato al manager incoraggiamento. "Quando unisci queste conversazioni ai numeri che stiamo vedendo - ha spiegato -, se ciò non ti dà motivo di avere speranza ed essere incoraggiato, non so cosa potrebbe farlo”. Le cifre che Del Rio sta vedendo e che lo incoraggiano riflettono, a suo avviso, una forte domanda latente.

"Le prenotazioni per il 2021 sono solo leggermente indietro rispetto a quelle per il 2020 di un anno fa - ha commentato -. Prima del Coronavirus, il 2020 sarebbe stato di gran lunga l'anno migliore di sempre. E ora, con le agenzie di viaggio che non lavorano a pieno regime, con i nostri team di vendita e marketing chiusi, con il terribile ciclo di notizie che abbiamo visto, possiamo ancora dire che siamo solo leggermente indietro, e con una modesta riduzione nel prezzo. Questa è una testimonianza della resilienza del cliente e degli sforzi degli agenti di viaggio per preservare quei clienti".

Del Rio pianifica una ripresa graduale, ma con un approccio diverso da quello di Carnival Corp., che ha annunciato un rilancio dal 1° agosto con partenze da Miami, Port Canaveral e Galveston su otto navi. "Non la vediamo affatto così - ha ribadito Del Rio -. Prevediamo un inizio graduale; non siamo certi di quando sarà quella data, perché tutto dipende dal fatto che i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie revochino l'ordine di non navigazione. Quando decideremo di farlo, inizieremo con una manciata di navi per i tre marchi. Quindi, diciamo nel primo mese, apriamo con cinque navi; potrebbero essere tre, Norwegian, una Oceania e una Regent. Partiremo da tutti e tre i marchi e, nel secondo mese, affiancheremo altre quattro, cinque, sei navi. Pensiamo che ci vorranno circa sei mesi da quando inizieremo fino a quando tutte e 28 le navi dei tre marchi saranno tornate in servizio".

Del Rio non è preoccupato del fatto che alcuni porti potrebbero non accogliere i visitatori quando riprenderà la navigazione. "Visitiamo oltre 500 porti in tutto il mondo. E le compagnie di crociera hanno presentato i loro itinerari con più di due anni di anticipo. Oggi vendiamo itinerari per l'autunno del 2022 e non sappiamo a questo punto quali porti potranno essere aperti e quali saranno chiusi. Può darsi che quando apriremo un determinato itinerario, un porto o due possano non essere operativi e dovremo apportare modifiche. Andremo in un altro porto nelle vicinanze. Abbiamo flessibilità perché, soprattutto in Europa, si tratta di una geografia ridotta. C'è sempre un porto alternativo nelle vicinanze in cui andare. La buona notizia è che siamo flessibili, agili e le navi hanno eliche e timoni. Possiamo spostarle se necessario".