15/05/2020 14:10

Sottoscritto un accordo di esclusiva con il gruppo Kiriacoulis. Planamente: "Valida alternativa per l'estate 2020, per le adv margini fino al 20%"

Geo Travel Network punta sul format delle vacanze in barca. Il network ha infatti annunciato di aver sottoscritto un accordo per la commercializzazione in esclusiva del prodotto “Vacanza in barca” col gruppo Kiriacoulis.

L'operatore ha basi nautiche italiane in Sicilia, Sardegna, Campania e Toscana, oltre a una folta rete di basi a copertura delle principali isole della Grecia e di destinazioni come Croazia, Spagna, Malta, Francia e Caraibi. "La partnership - si legge in una nota di Geo - prevede diverse soluzioni di prodotto con margini agenzia fino al 20%".

“Sono certo che questa formula di vacanza - spiega Gianluca Planamente, responsabile commerciale leisure di Gtn – possa rappresentare, per le nostre agenzie di viaggi, una valida alternativa da proporre ai propri clienti. In questa estate che si prospetta così complessa, la possibilità di avere un ambiente esclusivo per il proprio nucleo familiare e la facilità di accesso al prodotto dal territorio italiano potranno rappresentare sicuramente due aspetti importanti in funzione delle misure che potrebbero essere applicate al sistema vacanza della stagione 2020.”

Il manager si sofferma inoltre sul posizionamento prezzo: “Si tratta di un prodotto che offre anche formule di pricing molto accessibili e competitive, con condizioni commerciali incentivanti per le agenzie Geo. Abbiamo già organizzato degli appuntamenti webinar sulla nostra piattaforma per presentare la novità alle agenzie affiliate, stiamo ora lavorando per programmare altri momenti formativi”.