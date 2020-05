Agenzie di viaggi: un vademecum per la riapertura

15/05/2020 15:30

A stilarlo l’ultimo webinar organizzato da Fto. Tra le tematiche trattate, normative di riferimento, pulizia, disinfezione e sanificazione, gestione del personale, dei clienti, dei terzi - di Nicoletta Somma

Un vademecum in vista della riapertura per le agenzie di viaggi: questo l’oggetto dell’ultimo webinar organizzato da Fto, cui hanno preso parte Gabriele Milani, direttore nazionale dell’associazione, Andrea Gilardi, amministratore delegato di Uvet Network, e Massimo Toeschi, consulente e formatore comunicazione e sicurezza sul lavoro. “Si tratta di un vademecum che ha come presupposto una data presunta, quella del 18 maggio. Ci manca una certezza in questo senso – ha specificato Milani -. L’intento è aiutare le agenzie e consigliarle”. “Ci atteniamo a quanto verrà deciso tra oggi e domani – ha aggiunto Gilardi -; da lì in poi ci saranno azioni delle singole regioni e ci potranno essere aggiustamenti in termini di data e di modalità. Ci sarebbe piaciuto arrivare con una ‘tavola dei dieci comandamenti’, ma siamo di fronte a una materia nuova e al ritardo dei legislatori. Ci siamo, perciò, basati sul buon senso mixato con una certa dose di garantismo”.

Cinque le macro-tematiche affrontate durante il webinar: normative di riferimento, pulizia, disinfezione e sanificazione, gestione del personale, dei clienti, dei terzi.



Per quanto riguarda la normativa, si fa riferimento agli allegati 4, 5 e 6 del Dpcm 26 aprile 2020, alla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 13 marzo 2020, al Documento tecnico dell’Inail dell’aprile 2020 (pubblicati sul sito di Fto, ndr) e alle circolari delle singole Regioni, cui bisognerà prestare attenzione, con Marche, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia che in questo senso sono più avanti delle altre. Per quanto riguarda l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (Dvr), non trattandosi di un rischio riconducibile all’attività, si ritiene che il datore di lavoro non abbia l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio e una integrazione del Dvr. Piuttosto è consigliabile tracciare le azioni messe in campo, raccoglierle e unirle in appendice al Dvr a dimostrazione di aver agito al meglio (sul sito di Fto non la si trova ancora, ma l’associazione ci sta lavorando, ndr). Ciò è confermato dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 13 marzo 2020. Ma, dato che viene suggerito questo protocollo, ha domandato Gilardi a nome delle agenzie, va effettuato con un medico o basta il datore di lavoro? “E’ consigliabile avere un medico - ha risposto Toeschi -. L’appendice è il primo passo in questa fase ed è particolarmente importante”. Ma esistono anche ditte individuali senza dipendenti che di conseguenza non hanno il Dvr, ha obiettato Milani. “Anche all’azienda singola o familiare noi suggeriamo l’appendice, che rappresenta la tracciabilità delle azioni messe in campo”.

Pulizia, disinfezione e sanificazione è il secondo tema trattato. Per pulizia si intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza. Con disinfezione il complesso dei procedimenti o operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Con sanificazione il complesso il complesso dei procedimenti o operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione.

Cosa si deve fare alla riapertura? La sanificazione straordinaria. A livello nazionale non è obbligatorio rivolgersi a ditte specializzate, ma bisogna controllare che a livello regionale non esistano disposizioni che prevedono un obbligo in tal senso. Quindi pulizia giornaliera (2 volte al giorno) dell’ambiente di lavoro utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v (70 parti di alcool etilico e 30 di detergente neutro, per un litro). Per le superfici toccate e usate con più frequenza in aggiunta procedere giornalmente alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo, per esempio candeggina miscelata con acqua. Procedere a una sanificazione periodica degli ambienti e non solo delle superfici toccate più di frequente: la periodicità è in funzione del numero e frequenza dei contatti. In caso di attestata presenza di Covid-19 procedere a una sanificazione straordinaria; in questo caso è opportuno rivolgersi a una ditta specializzata.

Ma come ci si deve comportare con l’aria condizionata, ha chiesto Gilardi? “Non è necessario rivolgersi a una ditta specializzata, ma effettuare la necessaria manutenzione. Nel caso di split a parete, togliere in autonomia il filtro, pulirlo e spruzzare del sanificante una volta alla settimana. Per i sistemi di aerazione con macchine esterne, chiamare il proprio consulente”, ha affermato Toeschi. Per la Campania la prima sanificazione deve essere effettuata da una ditta specializzata. Il registro della sanificazione è una delle componenti dell’appendice al Dvr.

Per quanto riguarda la gestione del personale e l’organizzazione del lavoro, si privilegia lo smart working, non sono consentite riunioni in presenza (se non quelle per le quali sia impossibile il collegamento a distanza), è previsto l’utilizzo di postazioni singole; l’impresa deve informare e formare il proprio personale sulle norme di riferimento e le eventuali procedure aziendali organizzative interne di prevenzione e dei dispositivi di protezione. E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani; a tal scopo l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti, anche grazie a specifici dispenser. Ma mettere a disposizione dispositivi come le mascherine e i guanti è onere del datore di lavoro o del dipendente? “E’ sempre in capo al datore di lavoro”, ha commentato il consulente. In merito all’informazione ai dipendenti, è d’obbligo rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37,5) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria. Non si può fare ingresso o permanere in azienda in caso di sintomi influenzali e bisogna dichiararlo al titolare o, dove presente, al Rssp. All’ingresso in azienda far procedere il personale alla disinfezione delle mani. Mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, osservare le regole di igiene e utilizzare i Dpi. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell’accesso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19. Serve una forma scritta? “Sì, è presente nell’appendice”, ha detto Toeschi. Quanto all’ingresso in azienda, il personale potrà/dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura (per la Lombardia è obbligatorio). Per chi fosse risultato positivo al Covid, è necessaria la certificazione medica dell’avvenuta negativizzazione del tampone. E’ consigliabile che il datore di lavoro faccia firmare al dipendente un’autocertificazione sullo stato di salute.

Per quanto riguarda la relazione con i clienti, è bene privilegiare strumenti digital a distanza, incontri su appuntamento. All’esterno del locale si consiglia di mettere in vetrina locandine con le informazioni sul comportamento da adottare fuori dal locale. Per i locali fino a 40 mq, può accedere una persona per volta, oltre a un massimo di due operatori. Con 40 mq si intende la zona operativa, il front office. Se ci sono due operatori, mettere le due sedie a distanza di due metri. Se si presenta una coppia in agenzia, si possono fare entrare insieme i due clienti? “Se sono familiari non è necessaria la distanza sociale, sì, possiamo farli entrare, mantenendo la distanza dall’altro operatore”. Regolare gli accessi per evitare assembramenti e posizionare all’ingresso dispenser per detergere le mani e/o guanti. Regione Lombardia raccomanda di rilevare la temperatura dei clienti (un termometro a infrarossi su Internet costa circa 40 euro). Gli addetti devono indossare le mascherine di tipo chirurgico e nello scambio di documenti guanti; possibilmente vanno installate barriere in plexiglass. Vanno favoriti i pagamenti elettronici. I clienti devono indossare le mascherine. Ma se il cliente è senza mascherina, l’agenzia è tenuta a fornirla? “Non sono obbligati, ma è questione di buon senso. Quando il cliente esce è buona prassi sanificare la sedia. Ma se le mascherine chirurgiche non si trovano sono tollerabili quelle fatte in casa? “Dobbiamo dimostrare che ci siamo premuniti e che il fai da te è l’ultima spiaggia. Prevale la dimostrazione di buona volontà”. E invece l’utilizzo di macchine come Vapor Jet di Ariete sostituiscono la sanificazione? “No, si tratta di una cosa in più”. Se il cliente non ha a mascherina possiamo farlo entrare? “Meglio avere qualche mascherina in più da dare eventualmente al cliente che ne sia sprovvisto”. I clienti devono indossare i guanti? “Sì, se c’è contatto”. Nella gestione dei terzi, ideale avere delle procedure di ingresso e orari. Sono previsti controlli per “fare le pulci alle agenzie”? “E’ normale che ci siano controlli, ma non per fare le pulci. Con l’appendice si risolve molto”. Per quanto riguarda i cataloghi “suggeriamo di spolverarli come d’abitudine e non adoperare lo stesso per più clienti. Se il cliente tocca il catalogo, quest’ultimo diventa suo”. Come vanno smaltiti mascherine e guanti dati ai clienti? “Vanno messi dentro un sacco a parte e sanificati con una spruzzata d’alcool, poi buttati nell’indifferenziato”. La visiera non è consigliata in realtà come quelle delle adv.

Nicoletta Somma