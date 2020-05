Travelbuy apre quattro nuove agenzie

20/05/2020 14:50

In un momento come quello attuale, difficile per tutti i settori, ci sono persone disposte a scommettere sul settore turistico. Travelbuy, network romano diretto da Alfredo Vassalluzzo, aprirà quattro nuove agenzie, di cui due in Puglia, una nel Lazio e una in Lombardia.

“E’ un segnale assolutamente in controtendenza e insperato che testimonia come il settore, attualmente in ginocchio, alimenti ancora l’interesse a fare business nella distribuzione turistica - commenta il manager -. L’idea è di far aprire queste agenzie direttamente a settembre, dopo una formazione approfondita che tenga conto anche delle nuove dinamiche che il mercato presenta”.

Vassalluzzo sottolinea che “la nostra proposta attuale ha incontrato l’interesse di nuovi imprenditori che si sono messi in gioco in un periodo difficile come questo. Travelbuy, come ha sempre fatto, offrirà loro un ambiente performante in cui avviare l’attività e crescere”.

Il riferimento è a un piano di investimento graduale, a una formula di affiliazione online e offline e a una formula consolidata che da 12 anni è apprezzata nel settore del new entry turistico.