Quattro motori di ricerca per l'Italia dinamica di Orizzonti

25/05/2020 09:20

New entry l'isola di Linosa; il brand si è arricchito di strutture immerse nella natura e in ampi spazi, come ville con piscina e appartamenti in vilaggio

Una nuova piattaforma informatica, di ultima generazione, che propone dinamicamente un’ampia gamma di vacanze in tutte le località italiane. E’ l’evoluzione del marchio Orizzonti, che da decenni propone vacanze in Italia.

“Quattro i motori di ricerca dinamica – spiega Alfredo Parisi, proprietario del brand -: Solo Soggiorno – Trasporto + Soggiorno – Viaggi con soste multiple – Pacchetti predefiniti con aggiornamento dinamico”.

A questo si aggiungono le aree tematiche per facilitare il lavoro di consulenza degli agenti, i quali potranno avvalersi di “idee di vacanza” già predisposte, ma pur sempre modificabili dinamicamente, avendo cosi la possibilità di offrire ai clienti un prodotto tagliato su misura in base alle aspettative di ciascuno.

Queste idee possono essere memorizzate ed inviate via mail ai clienti con un’azione proattiva. Anche i clienti possono, a loro volta, personalizzare la proposta cambiando le date, gli alberghi e inserendo ulteriori servizi.

Le agenzie possono registrarsi al sito di Orizzonti ed essere subito operative.Per tener conto delle probabili aspettative degli utenti per le vacanze estive 2020, sono state inserite varie strutture che offrono ampi spazi, natura, relax ed indipendenza. Di conseguenza il prodotto è stato arricchito di ville, anche con piscina, come nell’ isola privata di Albarella, villette direttamente sul mare delle Cinque Terre in Liguria, villette in bioarchitettura in Toscana, appartamenti in villaggio in Maremma, e un villaggio con case mobili ultraconfortevoli e mille sevizi sempre sulla costa toscana.

Sono sempre in primo piano le incontaminate isole di Lampedusa, Pantelleria e le altre isolette che quest’estate saranno ancor più godibili. Sono previsti voli diretti dai vari aeroporti del Nord Italia.

La novità di quest’ anno è rappresentata, inoltre, dall’ isola di Linosa, bellissima e selvaggia, che piacerà agli amanti della natura e del “fuori dal mondo”. Si raggiunge con il volo per Lampedusa e da qui si prosegue con un aliscafo che in un’ora raggiunge Linosa. Orizzonti propone anche il soggiorno combinato Linosa + Lampedusa per apprezzare entrambe le destinazioni.