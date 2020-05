Vacanze open air: Baia Holiday riapre il 23 maggio

26/05/2020 11:50

Aprono il Camping Village Cavallino e la Tenuta Ca’ Del Pioppo, in Veneto. Dal 29 anche le altre strutture tra Lago di Garda, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Croazia e Sardegna

Il 23 maggio Baia Holiday, realtà italiana che opera nell’ambito delle vacanze open air, inaugura la stagione estiva, aprendo i battenti del Camping Village Cavallino, affacciato direttamente sulla spiaggia della località veneta, fresca della riconquista della propria Bandiera Blu.

Ubicata a poca distanza dal camping village, dal 23 maggio, sarà aperta anche la Tenuta Ca’ Del Pioppo, residence di charme e relais, con appartamenti e villette, circondati da un parco secolare, nel cuore della campagna di Cavallino Treporti.

Baia Holiday ha messo a punto un articolato protocollo legato alla sicurezza e al mantenimento del distanziamento sociale, accompagnato da un’attenta formazione del personale.

Quattro le aree: vademecum per lo staff, arrivo e check-in, comportamento all’interno della struttura, utilizzo dei servizi, interessate da processi codificati, che, tra le altre cose, includono misurazione della temperatura, uso di mascherine, guanti e disinfettanti, distanze tra le persone, sanificazione degli spazi e degli oggetti, accesso contingentato ad aree come la piscina, distanziamento in spiaggia.

Al fine di tutelare al massimo la sicurezza degli ospiti, è stata attivata anche la possibilità di effettuare il check-in online ed è stata creata una app che consente di accedere a un servizio di delivery sia per la ristorazione e l’area bar sia per il market.

“Con molto entusiasmo ci apprestiamo a dare il via alla stagione 2020, partendo da una struttura come il Camping Village Cavallino che è uno dei nostri fiori all’occhiello - commenta Piergiacomo Bianchi, direttore operativo Baia Holiday -. Abbiamo dato la massima importanza a tutte le norme da adottare legate alla sicurezza, in linea con le direttive nazionali, aiutati dalle caratteristiche strutturali delle nostre proprietà, progettate da sempre per garantire molto spazio vitale a disposizione degli ospiti con grandi viali alberati, spazi verdi di grandi dimensioni, vaste aree comuni. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti con l’obiettivo più che mai forte di far vivere loro un’esperienza di rigenerante relax, a stretto contatto con la natura, all’insegna della libertà e lontana dalle preoccupazioni di questo periodo”,

A partire dal 29 maggio, Baia Holiday aprirà anche le altre strutture situate sul Lago di Garda, in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Croazia e Sardegna.