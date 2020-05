easyJet torna a Malpensa e lancia una promozione

29/05/2020 15:50

Ripartiranno a metà giugno i voli internazionali della compagnia dall’aeroporto milanese: per alcune rotte, che entro agosto saranno 85, è prevista una tariffa speciale

easyJet annuncia il ripristino a luglio dei voli internazionali da Milano Malpensa. In attesa dei dettagli dell'operativo, per festeggiare il ritorno dei collegamenti la compagnia dà oggi il via a una campagna di promozione pensata appositamente per l’estate e anticipa una selezione delle rotte che saranno disponibili. Chi prenota tra luglio e ottobre potrà viaggiare a un prezzo vantaggioso da Malpensa verso Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, Lisbona, Tel Aviv, Fuerteventura, Londra Luton, Zante, Tenerife e Minorca.



“Non vediamo l’ora di tornare a volare su queste destinazioni la prossima estate e di aggiungerle a un portafoglio di rotte in continua evoluzione a disposizione dei nostri clienti. La ripresa dei collegamenti internazionali da Malpensa, nostro aeroporto di casa, nonché principale hub in Italia e in Europa, è un’ottima notizia per noi, per i nostri clienti e per l’economia italiana”. Ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet in Italia.



Il network di destinazioni domestiche di easyJet comprende Napoli, Catania, Bari, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.