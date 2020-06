Il futuro delle crociere

03/06/2020 08:34

Quali scenari si definiranno a breve termine? Le analisi di Arnold Donald, ceo di Carnival Corp., e Richard Fain, ceo di Royal Caribbean Cruises

E’ ancora prematuro dire quando o dove sarà probabile che riprendano le crociere e come sarà l'esperienza a bordo delle navi: è questa l’opinione dei ceo delle due maggiori compagnie, che hanno offerto recentemente illustrato cosa potrebbe comportare un ritorno al servizio. Arnold Donald, ceo di Carnival Corp., e Richard Fain, ceo di Royal Caribbean Cruises Ltd. (Rccl), in momenti separati hanno espresso posizioni simili, ciascuno sottolineando che molte delle decisioni relative a una ripresa non dipendono da loro.



Innanzitutto, un’eventuale ripresa sarà determinata dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e dalle relative controparti normative in altre nazioni. "La realtà non è tanto quando si decide di effettuare una crociera, ma quando la società deciderà di essere pronta per le riunioni sociali", ha detto Donald. Il manager ha indicato che parti dell'Europa e della Cina, che sono state colpite per prime dal virus e stanno ora reintroducendo le riunioni sociali, potrebbero essere le prime a riprendere le crociere. "In questo momento, si potrebbe dire che la Cina è più vicina alla normalità di chiunque altro - ha affermato il manager -. Logicamente, quindi, potrebbero essere la prima. Ma Germania e Italia ci stanno arrivando abbastanza rapidamente, e potrebbero finire per essere le prime. Oppure si potrebbe vedere un cambiamento qui negli Stati Uniti una volta che le cose iniziano ad aprirsi, e forse alla fine, Carnival [Cruise Line] potrebbe essere il primo. Quindi non lo sappiamo".



Nel mercato statunitense, Fain ha detto che per le prime crociere si avranno probabilmente itinerari più brevi dai mercati di riferimento. Per Rccl, la sua isola privata alle Bahamas, Perfect Day at CocoCay, sarà una destinazione di spicco, data la capacità dell'azienda di "controllare tutto" lì. "Tutti coloro che sono impiegati quell'isola lavorano per noi - ha detto Fain -. Siamo in grado di stabilire protocolli di screening, di igiene e standard che non si possono necessariamente definire in altre destinazioni".



Sia Fain che Donald hanno sottolineato che gli scienziati e gli esperti medici alla fine decideranno quando riprendere le crociere e i viaggi in generale. Donald ha detto che quegli esperti determineranno quali protocolli saranno necessari "per mitigare la diffusione del virus. La società, ho notato, è disposta ad assumersi dei rischi, come accade ogni giorno mentre si guida auto e si vola. "È da quest’ottica che si deve guardare la situazione - ha commentato Donald -. Non solo la scienza ma anche la tolleranza della società per il rischio, e questo varia da nazione a nazione e da regione a regione".



Entrambi i ceo hanno affermato che sia i consulenti di viaggio che i crocieristi non vedono l'ora di sapere come sarà l'esperienza quando le navi riprenderanno a navigare, sebbene nessuno di loro voglia fare dichiarazioni. Fain ha sottolineato che una buona ragione per cui le crociere non hanno rilasciato piani sui loro protocolli di riapertura, come hanno fatto alcune compagnie aeree e hotel, è che gli aerei stanno ancora volando e gli hotel stanno lentamente riaprendo in tutto il mondo, mentre le navi da crociera rimangono inattive. "Hanno bisogno di parlare dei loro protocolli oggi perché stanno operando - ha detto Fain -. Noi non lo stiamo facendo, e preferirei avere più tempo, farlo bene e assicurarmi che lo stiamo facendo in cooperazione con le autorità piuttosto che cercare di anticiparlo mesi prima".



Secondo Donald un altro motivo per non prendere decisioni è che le conoscenze scientifiche sul virus continuano a cambiare. Ad esempio, all'inizio si pensava che il virus potesse diffondersi attraverso i sistemi Hvac, mentre in seguito si è determinato che fossero a basso rischio.



"Quello che sappiamo è che quando le persone saliranno sulle nostre navi, avvertiranno e sentiranno che la nostra priorità è l'eccellenza nella salute pubblica e nei protocolli - ha aggiunto Donald -. Vogliamo essere almeno altrettanto sicuri, altrettanto bravi, nella mitigazione del rischio, e si spera anche meglio, di altre forme di incontro sociale. Questo è il nostro impegno".



Una "fame" per le vacanze in crociera



Entrambi i ceo hanno espresso fiducia nella domanda. "C'è davvero fame di crociera”, ha detto Fain, aggiungendo che nonostante l'incertezza nell'immediato futuro, "le persone sono desiderose di socializzare di nuovo, ed è qui che entra in gioco la crociera".



Donald ha affermato che, inizialmente, una dimensione ridotta della flotta e protocolli di distanziamento sociale potrebbero funzionare per favorire l'equilibrio tra domanda e offerta a favore di Carnival Corp. "Con una capacità inferiore all'inizio della ripresa, è logico presumere che ci sarà un eccesso di domanda per la capacità disponibile - ha affermato -. Quindi nel primo periodo di avvio non prevediamo problemi di domanda", ha aggiunto, aggiungendo che l'elevata richiesta con capacità limitata è "un buon ambiente per i prezzi".



Nonostante questi segnali positivi, Fain ha riconosciuto che la disoccupazione e l'economia generale sono fonte di preoccupazione. "Non c'è dubbio che siamo influenzati dall'attività economica, e non ho dubbi che vedremo un'economia più debole quando ne usciremo - ha fatto sapere -. Ma questa è anche una situazione molto insolita perché, diversamente dalle precedenti recessioni economiche, i governi di tutto il mondo stanno agendo per stimolare le economie. Penso che ciò significhi che la durata della recessione sarà significativamente più breve di quanto non sarebbe stato altrimenti".