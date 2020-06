Patané agli adv in piazza: "Basta paura. Provvedimenti ad hoc per il turismo"

04/06/2020 17:10

Oggi la grande manifestazione in Piazza del Popolo organizzata da Fto, Assoviaggi, Maavi e Aidit. Il presidente chiede nuove risorse per il comparto

“Basta con la paura: non si può fare turismo con i distanziamenti e la paura. Cambiamo queste regole o rischiamo di chiudere tutti”. E’ questo il messaggio lanciato dal presidente di Fto Luca Patanè parlando a oltre mille tra agenti di viaggio e operatori del settore riuniti oggi in manifestazione a Roma in Piazza del Popolo.

Oltre a Fto, l’evento ha visto tra gli organizzatori Assoviaggi, Aidit e Maavi. Tra i partecipanti anche Fiavet Lazio, al contrario di Fiavet Nazionale. A scendere in piazza, oltre agli adv, anche operatori e network, senza bandiere - se non quella tricolore - e nel rispetto del distanziamento sociale imposto dal periodo.

“Nel decreto rilancio che la Camera sta analizzando in questi giorni – ha spiegato Patanè alla platea - ci deve essere spazio per aggiungere risorse per il turismo subito. Inoltre serve un nuovo provvedimento che si focalizzi esclusivamente sul nostro settore, con una prospettiva più ampia e maggiori fondi, provenienti anche dai finanziamenti europei”.