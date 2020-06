Partenza positiva per l'estate di Aeroviaggi

08/06/2020 09:20

E' stato rilevato un trend "molto significativo per le prossime settimane"; prorogata la promozione fino al 15 giugno

E’ partita in modo positivo la stagione estiva di Aeroviaggi, che da fine maggio ha aperto le sue prime due strutture in Sicilia: Pollina Resort nei pressi di Cefalù e Torre del Barone a Sciacca.

Nei primi giorni di apertura, il gruppo ha rilevato un boom con 3.000 presenze turistiche nei due villaggi che vedono all’attivo 200 assunti circa tra personale di sala, cucina, bar, ricevimento e animatori. Un risultato di rilievo, che ha fatto registrare in questi giorni un fatturato di circa 250.000 euro.

Le strutture sono state organizzate nello spirito di “Vacanze Sicure” adottando le opportune misure di prevenzione e sicurezza in contrasto a Covid-19 e rispondendo al contempo all’esigenza di relax e divertimento dei villeggianti.

“Siamo orgogliosi dei primi risultati raggiunti con l’avvio della stagione – ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi -. Abbiamo rilevato un trend di prenotazioni molto significativo per le prossime settimane che ci fa ben sperare e dà valore a tutto il lavoro svolto. Siamo stati tra i primi a riaprire le strutture in Italia. Lo abbiamo fatto perché ci crediamo e siamo certi del valore che interpreta il turismo italiano nel nostro Paese così come all’estero”.

Tra le misure introdotte, l'igienizzazione dei luoghi comuni e la sanificazione delle camere grazie ad un ecoteam apposito, la misurazione della temperatura all’ingresso delle strutture, la previsione di turni, la gestione a distanza, tramite l’app Aeroviaggi, dei ristoranti e campi di tennis, padel e di tiro con l'arco e la diversificazione dell’intrattenimento serale.

Nel corso di giugno anche le altre strutture del gruppo presenti in Sicilia e in Sardegna saranno aperte. Inoltre, è stata prolungata fino al 15 giugno la promozione speciale che prevede il prezzo di 75€ a notte a persona, nella formula weekend, valida per soggiorni durante i mesi di giugno e luglio.