Go4sea ricomincia dall'Italia

09/06/2020 11:02

L'offerta del t.o. prevede "la proiezione verso nuovi orizzonti che si chiamano Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna"

Go4sea ricomincia diversificando le programmazioni previste per Grecia, Albania, Montenegro e Croazia.

"Ricominciamo dall’Italia per inventarci un nuovo futuro, creativo, in cui il pensiero positivo e costruttivo deve avere la meglio sulla desolazione, l'incanto deve vincere sul disincanto - afferma Tommaso Valenzano, direttore generale Go4sea -. Vogliamo riprenderci e riproporre la bellezza dell’Italia che è emersa prepotente dal lockdown; con il nostro modo autentico, smart, ma intenso di fare le cose, che non è vendere prodotti, ma arricchire vite".

L'offerta del t.o, come spiega il manager, "prevede la proiezione verso nuovi orizzonti che si chiamano Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Vacanze in libertà in Puglia, la nostra terra, Sicilia, Sardegna e Calabria con soluzioni caratteristiche siano esse ville con piscina, trulli, residence, b&b, appartamenti e piccoli hotel. Ci occuperemo di organizzare sia il soggiorno, sia l’ipotetico volo, traghetto o aliscafo per raggiungere le isole, oltre che le confermate experience, alla scoperta della cultura e della storia, dei diversi sapori della cucina e dei colori e dei profumi che ogni singola destinazione ha da offrire".