Settemari e la mappa delle riaperture

09/06/2020 10:40

Si parte con Pantelleria e la Grecia con tutti i villaggi e le isole. Per il lungo raggio, il t.o. punta tutto su Cuba. A luglio aprono Gangehi Island Resort e il Twiga

Settemari è pronta. E' tempo di riaperture. Infatti, dopo aver pubblicato sul proprio sito tutti i protocolli di sicurezza, le misure di distanziamento e il nuovo format di animazione e intrattenimento, ora comunica le prime date di apertura dei SettemariClub e BalanceClub per la Summer 2020.

Ecco nel dettaglio il calendario delle riaperture. Nell’isola di Pantelleria, riapre il 12 luglio, il Settemari Balance Club Mursia - in formula pensione completa con bevande - Volo Luke Air da Malpensa ogni domenica fino a metà settembre.

La Grecia riparte con tutti i villaggi e tutte le isole servite da voli Bv a partire dal 17 luglio. Le partenze dagli aeroporti di Malpensa, Bergamo, Bologna e Roma assicurano ampia copertura della penisola. I SettemariClub di Creta, Rodi, kos e Alonissos, saranno pronti ad accogliere i primi clienti con l’adeguamento di tutti i servizi alberghieri e di intrattenimento in linea con i protocolli emanati.

Per il lungo raggio, Settemari punta tutto su Cuba, lo Stato caraibico più avanzato sotto profilo medico e di sicurezza. In collaborazione con la compagnia aerea di casa - Blue Panorama -, viene confermata la programmazione a Varadero nel SetteamariClub Grand Memories e numerosi combinati Havana + mare.

A luglio è prevista l’apertura anche di due resort in gestione. Alle Maldive, Gangehi Island Resort ed il Twiga in Kenya, entrambi venduti tramite il brand Jumptravel.it

Entro breve l’operatore comunicherà la programmazione e le date di apertura per le destinazioni Egitto, Sardegna, Baleari.