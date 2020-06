Iata: le compagnie perderanno 84,3 miliardi nel 2020

10/06/2020 11:02

I vettori "saranno ancora fragili dal punto di vista finanziario nel 2021", dice Alexandre de Juniac. "Il taglio delle perdite arriverà dai confini riaperti che porteranno ad un aumento dei volumi di viaggiatori"

Le compagnie aeree dovrebbero perdere 84,3 miliardi di dollari nel 2020 per un margine di profitto netto del -20,1%. I ricavi scenderanno del 50% a 419 miliardi da 838 nel 2019. Nel 2021, le perdite dovrebbero essere ridotte a 15,8 miliardi di dollari quando i ricavi saliranno a 598 miliardi. Sono queste le prospettive finanziarie per l'industria globale del trasporto aereo pubblicate da Iata.

Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo di Iata, non ha dubbi in merito al fatto che, "dal punto di vista finanziario, il 2020 sarà l'anno peggiore della storia dell'aviazione. In media, ogni giorno di quest'anno aggiungerà 230 milioni di dollari alle perdite del settore. In totale, questa è una perdita di 84,3 miliardi. Significa che, sulla base di una stima di 2,2 miliardi di passeggeri quest'anno, le compagnie aeree perderanno 37,54 per passeggero. Ecco perché gli aiuti finanziari del governo sono stati e rimangono cruciali quando le compagnie aeree bruciano denaro contante", ha dichiarato.

La chiave per il recupero

C'è però una nota positiva, a detta del manager, "a condizione che non vi sia una seconda e più dannosa ondata di covid-19, il peggio è probabilmente alle nostre spalle. Una chiave per il recupero è l'attuazione universale delle misure di riavvio concordate attraverso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao) per proteggere i passeggeri e l'equipaggio - come già espresso -. E, con l'aiuto di un'efficace tracciabilità dei contatti, queste misure dovrebbero dare ai governi la sicurezza di aprire le frontiere senza misure di quarantena. Questa è una parte importante della ripresa economica perché circa il 10% del Pil mondiale proviene dal turismo e gran parte dipende dal trasporto aereo. Far volare di nuovo le persone in sicurezza sarà una potente spinta economica", ha affermato de Juniac.

I principali driver di previsione

La domanda dei passeggeri è sfumata quando i confini internazionali e i Paesi sono stati chiusi per impedire la diffusione del virus. Questo è il principale fattore di perdita del settore. Vi sono segnali che il traffico stia lentamente migliorando. Tuttavia, i livelli di traffico (in Revenue Passenger Kilometer) per il 2020 dovrebbero scendere del 54,7% rispetto al 2019. Il numero di passeggeri si dimezzerà a circa 2,25 miliardi, approssimativamente uguale ai livelli del 2006. La capacità, tuttavia, non può essere adattata abbastanza rapidamente con un calo del 40,4% previsto per l'anno.

I ricavi dei passeggeri dovrebbero scendere a 241 miliardi (in calo rispetto ai 612 miliardi nel 2019). Il dato è maggiore rispetto alla caduta della domanda, che riflette un calo atteso del 18% nel rendimento dei passeggeri mentre le compagnie aeree cercano di incoraggiare le persone a volare di nuovo attraverso stimolando il pricing. I fattori di carico dovrebbero raggiungere una media del 62,7% per il 2020, circa 20 punti percentuali al di sotto del livello record dell'82,5% raggiunto nel 2019.

I costi? Non stanno diminuendo rapidamente come la domanda, sottolinea Iata. Le spese totali di 517 miliardi sono inferiori del 34,9% ai livelli del 2019, ma i ricavi vedranno un calo del 50%. I costi unitari senza carburante aumenteranno drasticamente del 14,1%, poiché i costi fissi sono ripartiti su un numero inferiore di passeggeri. Un minor utilizzo di aeromobili e posti a causa delle restrizioni contribuirà anche all'aumento dei costi.

I prezzi del carburante offrono un po' di sollievo. Nel 2019 il carburante per jet è stato in media di 77 dollari al barile mentre la media prevista per il 2020 è di 36,8. Il carburante dovrebbe rappresentare il 15% dei costi complessivi (rispetto al 23,7% nel 2019).

Tutte le regioni registreranno perdite nel 2020, asserisce Iata. La crisi ha assunto una dimensione simile in tutte le parti del mondo, con tagli di capacità di circa 10-15 punti percentuali e il calo della domanda superiore al 50%.

Perdite ridotte nel 2021

Con frontiere aperte e aumento della domanda nel 2021, l'industria dovrebbe ridurre le perdite a 15,8 miliardi per un margine di profitto netto del -2,6%. Le compagnie aeree saranno in modalità di recupero, ma ancora molto al di sotto dei livelli pre-crisi (2019) su molte misure di prestazione, sottolinea la nota di Iata.

Il numero totale di passeggeri dovrebbe rimbalzare a 3,38 miliardi (circa i livelli del 2014 quando c'erano 3,33 miliardi di viaggiatori), che è ben al di sotto dei 4,54 miliardi di viaggiatori nel 2019.

Si prevede che le entrate complessive saranno di 598 miliardi di dollari, il che rappresenterebbe un miglioramento del 42% rispetto al 2020, ma comunque del 29% inferiore agli 838 miliardi del 2019.

Si prevede che i costi unitari diminuiranno in quanto i costi fissi sono ripartiti tra più passeggeri rispetto al 2020, ma le continue misure di controllo dei virus limiteranno i guadagni, riducendo i tassi di utilizzo degli aeromobili.

Quanto ai prezzi del carburante per jet si prevede che saliranno a una media di 51,8 dollari al barile per l'anno, con l'aumento dell'attività economica globale e della domanda di petrolio. Mentre ciò aumenterà la pressione sui costi delle compagnie aeree, il prezzo al barile è simile al 2016 (52,1 dollari) e sarà ancora il più basso dal 2004 (49,7).

La sfida del 2022

Il ceo osserva però che "le compagnie aeree saranno ancora fragili dal punto di vista finanziario nel 2021. Le entrate dei passeggeri saranno inferiori di oltre un terzo rispetto al 2019. E si prevede che le compagnie perderanno circa 5 dollari per ogni passeggero trasportato. Il taglio delle perdite arriverà dai confini riaperti che porteranno ad un aumento dei volumi di viaggiatori. Anche le forti operazioni di carico e i prezzi relativamente bassi del carburante daranno slancio al settore. La concorrenza tra compagnie aeree sarà senza dubbio ancora più intensa. Ciò si tradurrà in forti incentivi per i viaggiatori a salire di nuovo nei cieli. La sfida per il 2022 trasformerà le perdite ridotte del 2021 in profitti di cui le compagnie aeree avranno bisogno per ripagare i loro debiti dovuti a questa terribile crisi", ha affermato de Juniac.

Sarà una ripresa impegnativa

Sebbene le perdite saranno significativamente ridotte nel 2021, la ripresa del settore secondo Iata dovrebbe essere lunga. Tra i fattori che incidono ci sono per esempio i livelli di debito. Ulteriori misure di soccorso dovrebbero essere incentrate sull'aiutare le compagnie aeree a generare più capitale circolante e a stimolare la domanda piuttosto che espandere ulteriormente il debito. Efficienza operativa: le misure globali concordate per il riavvio del settore, per il periodo in cui vengono attuate, modificheranno in modo significativo i parametri operativi. Ad esempio, l'allontanamento fisico durante l'imbarco / lo sbarco, una pulizia più approfondita e un maggiore controllo della cabina aumenteranno il tempo necessario per le operazioni che ridurranno l'utilizzo complessivo dell'aeromobile.

Recessione: la durata avrà un impatto significativo sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. È probabile che la domanda repressa determini un aumento iniziale del numero di viaggi, ma probabilmente richiederà uno stimolo dei prezzi e farà pressione sui profitti.

Fiducia: è probabile che i modelli di viaggio cambino. La graduale apertura del trasporto aereo sarà probabilmente progressiva, a cominciare dai mercati nazionali, seguita da quella regionale e, infine, internazionale. La ricerca suggerisce che circa il 60% dei viaggiatori sarà ansioso di ricominciare a viaggiare entro pochi mesi dalla caduta della pandemia.