Nasce il t.o. Ada Tour

12/06/2020 11:48

Il catalogo 2020 tiene conto dei nuovi scenari del turismo, partendo da Puglia e Basilicata, con proposte che sfuggono ai luoghi comuni

In controtendenza. Proprio durante i giorni del lockdown ha deciso di partire con le attività un innovativo tour operator, Ada Tour, che pone al centro i territori con l’obiettivo di dare spazio ai luoghi, alle persone e alle storie delle destinazioni più autentiche. Di sicuro un momento singolare per decidere di partire con una startup nel settore turistico, ma i soci si dicono fiduciosi di una pronta ripresa del settore e certi del grande desiderio di viaggio. Il lockdown potrebbe aver aumentato addirittura questa necessità e se per questa stagione si lavorerà soprattutto su un turismo di prossimità, ci si augura a breve di poter riavere ospiti anche gli stranieri.

“Siamo certi che non sarà facile, ma confidiamo nei prossimi mesi in una ripresa del settore e nell’innato bisogno vitale degli essere umani di viaggiare e scoprire. Abbiamo realizzato il Catalogo 2020 che tiene conto dei nuovi scenari del turismo, partendo dalla Puglia e dalla Basilicata, con proposte di viaggio e di esperienze, che sfuggono ai luoghi comuni e che hanno la pretesa di portare il viaggiatore a sentirsi parte della comunità che visiterà, cittadino temporaneo o abitante culturale", è ciò che racconta il direttore operativo, Marcello Benevento.

Come annunciato dal manager, "dal 2021 abbiamo intenzione di allargare ancora gli orizzonti sia in Italia sia a livello internazionale. Il target per questo 2020 saranno soprattutto individuali e piccoli gruppi, con budget medio alto, ma abbiamo studiato anche percorsi ed esperienze esclusive sul segmento luxury con partner di livello. Il tutto, ovviamente, garantendo alti standard di sicurezza”.

Domenica 21 giungo, primo giorno d’estate di questo singolare 2020, un giorno simbolico e di rinascita, Ada Tour lancia un evento inaugurale delle attività, con una giornata nel territorio delle 100 Masserie di Crispiano, tra degustazioni di vino, olio e passeggiate tra gli uliveti delle Masserie di Puglia.

L’evento ha raccolto l’entusiasmo degli operatori e infonde linfa vitale nei suoi ideatori che hanno avviato la seconda parte del progetto basata sulla costruzione di un algoritmo di assistenza al viaggiatore in grado anche di permettere la diffusione di consigli di viaggio e ritorni economici.

"Nelle nostre proposte abbiamo selezionato gli elementi iconici, segni di una trasformazione profonda dei territori e degli uomini che hanno lasciato il loro segno per la creazione di bellezza e di benessere collettivo. Un nuovo turismo, frutto di processi integrati di reinterpretazione creativa, alla ricerca di destinazioni magiche, nuove frontiere dell'esplorazione culturale - afferma Antonio Prota, presidente di Ada Travel, società a capo del brand Ada Tour -. Ci auguriamo possa essere l’inizio di un nuovo modo di viaggiare, di osservare i nostri territori e di sviluppare economia".