La Grecia vittima di una cattiva informazione mediatica

Kyriaki Boulasidou precisa le modalità di accesso nel Paese per i turisti, sottolineando che non è mai stato detto di non volere gli italiani





Vuole ripristinare la verità su quanto riportato dalla stampa, soprattutto quella nazionale e televisiva, sulle modalità di entrata in Grecia per i turisti italiani. “Vorrei fare una premessa: la Grecia ha gestito nel migliore dei modi la pandemia con immediate misure restrittive, mettendo subito tutto il Paese in lockdown. La Grecia, grazie a queste iniziative ha avuto 3mila contagi e 180 decessi, vale a dire un numero bassissimo di casi. Detto questo – ha precisato Kyriaki Boulasidou, responsabile ente turismo greco in Italia - la Grecia aprirà al turismo in tre fasi: la prima durerà fino al 15 giugno e consentirà che i voli internazionali arrivino solo sull’aeroporto di Atene e tutti i visitatori all’arrivo devono fare un test con quarantena obbligatoria. Nella seconda fase, dal 15 al 30 giugno, sanno operativi gli aeroporti di Atene e Salonicco. In questo caso i viaggiatori sono soggetti a test casuali all’arrivo. Chi arriva, invece, dagli aeroporti di Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna sarà sottoposto a test all’arrivo. In questo caso il soggiorno in hotel è obbligatorio fino al risultato del test il giorno dopo. Se negativo dovrà fare una settimana in quarantena, se positivo dovrà fare 14 giorni in quarantena. Gli aeroporti del Veneto non sono inclusi, dal momento che la situazione nella regione è decisamente migliorata - spiega la direttrice a Guida Viaggi -. Questi aeroporti sono stati scelti da European Aviation Safety Agency (Easa), l’ente che può variare l’operatività sugli scali. La terza fase prevede dal 1° luglio l’accesso dei voli internazionali verso tutti gli aeroporti delle Grecia. I passeggeri in questo caso sono soggetti a test casuali all’arrivo con nessuna quarantena all’arrivo. Per quanto riguarda le tratte marittime, riprenderanno dal primo luglio dai porti italiani e i passeggeri, indipendentemente dal porto di partenza, potranno essere sottoposti a test a campione. L’obiettivo è proteggere tutti, sia il popolo greco che i turisti”.

Per la manager la stagione estiva si presenta abbastanza buona. “La maggior parte degli alberghi ha iniziato a riaprire dal 1° di giugno. Diversi tour operator hanno iniziato a programmare i pacchetti verso la Grecia. Il nostro obiettivo è fare durare la stagione più a lungo, dal momento che inizierà più tardi”.

Kiriaky Boulasidou ha ribadito che la Grecia non ha mai detto di non volere i turisti italiani. Ma se la provenienza fosse stata dalle regioni italiane, che non hanno ancora sconfitto il virus, i turisti avrebbero dovuto sottoporsi a test. “Tutti quei titoloni... la Grecia non vuole gli italiani, la Grecia ha chiuso le porte agli italiani hanno provocato rabbia. Ma non era la verità. Nessuno ha detto una cosa del genere e i nostri comunicati lo confermano. Noi vogliamo proteggere noi stessi e i turisti. Solo un po’ di precauzione”.

La manager ha sottolineato che le imprese turistiche stanno eseguendo attentamente i protocolli sanitari emessi dal governo e dal ministero del Turismo che prevedono le sanificazioni, le distanze per tutelare al meglio la sicurezza dei turisti.

