Francia: prenotazioni per l’Italia "work in progress" e in last minute

16/06/2020 17:45

I francesi ricominciano a pensare alle vacanze e per ora mettono il Belpaese al terzo posto tra le possibili mete, ma la situazione è in evoluzione e dipende molto dai collegamenti aerei

Il secondo webinar organizzato da Mibact ed Enit, "TurismE’ #Francia", ha focalizzato l’attenzione sul posizionamento del mercato turistico francese nel panorama della crisi sanitaria attuale, con particolare riferimento all’Italia come possibile meta delle prossime vacanze: Enit e Mibact hanno fatto il punto della situazione con alcuni operatori locali, come Webedia Group, Easy Voyage e Donatello (Gruppo Kuoni France).

Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione di Enit ha introdotto il seminario e ha poi lasciato la parola a Flaminia Santarelli, della Direzione Generale Turismo del Mibact, la quale ha così esordito: “Cerchiamo di approfondire i nostri mercati di riferimento per essere consapevoli di quello che ci si può aspettare dai vari paesi, cerchiamo di capire i gusti, le abitudini di mercato. E’ importante che i nostri operatori siano informati. Spagna e Francia sono due blocchi importanti per noi, che siamo impegnati a seguire l’andamento del turismo a segutio dei vari decreti ministeriali seguiti alla pandemia”.

Il punto di vista dei francesi direttamente dalla sede parigina di Enit è stato fornito dalla responsabile dell’ufficio parigino Federica Galbesi, che ha delineato al momento una tendenza a un “turismo patriottico” in Francia, con il 52-53 % dei francesi che pensa di rimanere in patria questa estate, e alla scelta eventuale di una meta estera tra Grecia, Italia e Portogallo. “Il mercato francese è strategico per l' incoming turistico italiano”, ha dichiarato Galbesi. “Ora, dopo il Covid, ci stiamo chiedendo se i francesi hanno i soldi per andare in Italia, se hanno voglia di trascorrere qui le loro vacanze. La crisi ha impattato molto in Francia, con un calo del Pil del 10% nel 2020 e un aumento della disoccupazione dell’11,5%. Il potere d’acquisto sceso, ma i livelli di prima saranno però recuperati”. Galbesi ha poi parlato, infatti, di una inversione di tendenza dell’ultimo periodo: “Tra aprile e giugno c’è stata un’evoluzione dei comportamenti: ad aprile nessun francese pensava alle vacanze, ma, appena ha riaperto tutto, sul web si sono registrate richieste di vacanze del 90% in più rispetto alle settimane precedenti. A giugno le prospettive sono incoraggianti. I più motivati a partire sono i giovani (74%, tra i 18 e i 30 anni). Poi le famiglie, poi le Csp (categorie socio professionali superiori). Si prevedono per ora prenotazioni last minute o last second al 90%”.

La responsabile della sede Enit di Parigi ha poi cercato di spiegare i motivi per i quali l’Italia è al momento terzo posto come meta delle vacanze per i francesi: “Le ragioni sono legate innanzitutto alla situazione della pandemia che fa ancora paura e poi ci sono i prezzi aumentati. Grecia e Portogallo sono stati meno toccati dal Covid e vengono percepite come mete più sicure. Ma dalla Francia la situazione appare comunque positiva: “La riapertura generale forse porterà a breve un’ondata di ottimismo anche verso l’Italia. I collegamenti tra Italia e Francia stanno riprendendo, con il treno ad alta velocità che ora ha un’ offerta quasi normale; con Alitalia che ha una trentina di voli settimanali su Parigi. Air France coprirà poi tutte le destinazioni italiane abituali, con tra le sue top five Roma, Venezia, Milano, Napoli e Palermo. Easy Jet ha aperto qualche volo a fine giugno, a luglio opererà voli quotidiani verso le città d’arte o le isola maggiori. Ryanair riprenderà i voli a luglio con frequenza bisettimanale da Parigi (soprattutto su Bari e Brindisi). Queste previsioni delle compagnie aeree fanno pensare che l’Italia al terzo posto migliorerà la sua posizione nel gradimento dei francesi quando i voli delle compagnie saranno definiti ed effettivi”, ha concluso Galbesi.

Enzo Gerards, sales director Webedia Group ha indicato come top 5 nella vendita dei voli a giugno Portogallo, Spagna, Antille francesi,Turchia, Grecia, mentre Alexandra Paterlini, marketing and partnerships manager Easy Voyage ha così commentato: “C’è voglia di tornare a viaggiare e bisogna proporre prezzi competitivi per risollevare il settore del turismo e invogliare le persone a prenotare un viaggio”.

Matthieu Mariotti, business unit director di Donatello (Gruppo Kuoni France) ha fornito una scheda rappresentativa della situazione del turismo in Francia che ha così commentato: “I clienti sono preoccupati dall’eccessivo protocollo, la tendenza delle prenotazioni è last minute. Tra le principali destinazioni italiane si segnalano Puglia, Sicilia, Napoli, Venezia. I punti vincenti da seguire secondo il tour operator sono: avere meno prodotti ma collaborazioni più forti, aumentare i collegamenti diretti, applicare una policy improntata alla flessibilità e alla possibilità di cancellazione. Il tutto a prezzi competitivi”.