Cuneo, Albastar vola a Trapani e Catania

Altissimi standard di sicurezza per la doppia frequenza verso la Sicilia orientale e la rotta settimanale sulla città etnea, attive da luglio fino a settembre - di Paola Olivari









Per Albastar due frequenze tra Cuneo e Trapani (venerdi, dal 10 luglio al 25 settembre, e lunedì, dal 27 luglio al 7 settembre) e una tra la città piemontese e Catania, di domenica dal 2 agosto al 13 settembre.

Albastar, come ha spiegato Daniela Caruso, presidente e azionista di maggioranza, “è membro Iata con certificazione Iosa ed è una compagnia spagnola con organizzazione stabile in Italia e capitali privati siciliani, che trova il punto di forza nel mercato nazionale di collegamento tra Nord e Sud”.

“Albastar rilancia la sfida di collegare il Paese”, ha spiegato Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy ceo Albastar. “Il booking su Trapani sta già salendo, siamo oltre il 27% di load factor in pochi giorni, e questa è la conferma di avere compiuto la scelta corretta. Da domani è acquistabile anche il Cuneo-Catania. L’idea di questi collegamenti è nato ai tempi del Covid e si è concretizzata in brevissimo tempo grazie alle sinergie con gli aeroporti. Abbiamo attivato il 100% della nostra flotta e vogliamo offrire un aiuto concreto al trade nel traffico incoming verso la Sicilia ma anche il Piemonte. Stiamo ultimando una piattaforma di supporto alla rete agenziale per facilitare le vendite anche in vista della programmazione 2021”.

“La partnership con l’aeroporto di Cuneo - ha aggiunto Celani - nasce in un periodo dove le sinergie tra tutti i player del turismo, vettori aerei, aeroporti, operatori turistici, agenzie di viaggio, hanno una valenza maggiore per creare un turismo di qualità, che offra all’utenza un prodotto attento alle nuove esigenze, in linea con il contesto in cui stiamo operando in questi mesi di ripartenza. Abbiamo adottato, in coordinamento costante con le autorità sanitarie, una serie di norme preventive utili per salvaguardare il benessere dei nostri clienti, per permettere loro di tornare a volare in tutta tranquillità”.

“Riteniamo essenziale per il futuro - ha spiegato presidente Geac Giuseppe Viriglio - ripartire in massima sicurezza. Abbiamo concentrato tutti gli sforzi per adeguare l’infrastruttura alle nuove esigenze, ma più che altro abbiamo voluto investire sulla sensibilizzazione del personale alle nuove linee guida. Questo aspetto avrà un grande ruolo affinché le procedure di sicurezza siano seguite al meglio, dando nel contempo al passeggero la consapevolezza che può tornare a volare in totale serenità”.

Il managing director Michael Harrington e l’accountable manager comandante Gaetano Cannone hanno approfondito gli aspetti tecnico-operativi, sottolineando l’addestramento sulle misure di health & security di piloti ed equipaggi e gli altissimi standard di sicurezza degli aeromobili.

I collegamenti saranno operati con una moderna flotta di Boeing 737-800Ng configurati a 189 posti in classe, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da Easa.

Giuseppe Ingrassia, direttore tour operator Oby Whan di Catania ha spiegato di “essere partner di Albastar da tempo, credendo nella possibilità di offrire il Piemonte, le sue eccellenze enogastronomiche e le destinazioni legate al turismo religioso a cinque milioni di siciliani”.

“Siamo lieti di confermare le molte opportunità offerte dal nostro territorio - ha concluso Marco Tropini, direttore Chiesa Viaggi di Cuneo - anche per i gruppi”.

“Il primo volo della ripresa - ha spiegato Anna Milanese, direttore generale dell’aeroporto di Cuneo - sarà il 4 luglio con la rotta su Cagliari di Ryanair, a cui si aggiungeranno gli altri collegamenti Trapani, Casablanca e Bari. Si riparte con la conferma del network che avevamo, con qualche novità in più. In questo periodo di lockdown abbiamo mantenuto vivo il dialogo con le compagnie aeree per coltivare e cogliere le opportunità che ogni crisi comunque può portare. La sinergia con Albastar e gli operatori turistici che hanno reagito proattivamente alla ripresa sono un concreto ed essenziale impulso per ridisegnare con fiducia il futuro”.

