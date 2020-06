Arriva "Eccellenze Italiane", il lato "country" di Gattinoni Travel Experience

24/06/2020 17:10

L'operatore inaugura una linea di prodotto orientata a strutture ed esperienze d'alta gamma (non balneari) e con proposte sull'intero territorio tricolore

Una linea di prodotto dedicata all’alta gamma tricolore, con particolare attenzione al countryside. E’ questa la novità messa in campo da Gattinoni Travel Experience con “Eccellenze Italiane by Travel Experience”.

“Sono state selezionate – spiega l’operatore - strutture d’alta gamma, da relais a castelli, da lodge a dimore, da casali di charme ad ex monasteri convertiti all’accoglienza, a soluzioni con ristoranti stellati o consigliati dalle guide più prestigiose, scelti per il loro fascino, per l’autentica atmosfera che li circondano e per l’alta qualità del servizio offerto. Un’ampia rosa strutture, dall’Alto Adige alla Puglia, che hanno dato inizio ad un lungo percorso che vede il 2020 solo come l’anno di nascita”.

Accanto ai soggiorni sono suggerite visite a distillerie, degustazioni in cantine e frantoi, cene gourmet e trattamenti benessere con ingredienti locali, visite culturali, escursioni esclusive. “Un patrimonio – rimarcano da Gattinoni - che rappresenta un’opportunità in più per le agenzie dei network Gattinoni e per il quale possono ricevere approfondimenti e richiedere quote 'su misura' scrivendo o contattando il team di travel specialist di Travel Experience”.

“Abbiamo voluto dare enfasi - spiega Alberto Albéri, Travel Experience manager - a territori vicini che nel percepito sono splendidi quanto le mete lontane che normalmente programmiamo come Gattinoni Travel Experience. Volutamente non offriremo soggiorni balneari, nel senso specifico del termine, area egregiamente presidiata dalla Business Unit 'sorella' presente nel Gruppo Gattinoni, Selected, che sta riscuotendo il successo sperato e meritato. Eccellenze Italiane propone soggiorni presso dimore che, grazie al loro carattere, al loro fascino, alla loro atmosfera, all’alta qualità del servizio oltre che ai luoghi suggestivi in cui sorgono, sono in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti, delle nostre agenzie”.