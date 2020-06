Margò, arriva il catalogo Italia: estate a tutto Sud

25/06/2020 18:03

Il tour operator presenta le 137 strutture da esso selezionate, con formule ricettive più tradizionali affiancate da altre più esperienziali. Sardegna, Puglia e Sicilia regine di prodotto

Trecento pagine per 137 strutture selezionate in Sardegna, Puglia e Sicilia e in altre 10 regioni. E’ questo il nuovo catalogo online di Margò dedicato all’Italia, che include anche soluzioni non balneari – in primis sul lago di Garda – e nelle piccole isole della Sicilia come Lampedusa, Pantelleria e le Eolie (Lipari, Stromboli e Vulcano).

“Siamo molto orgogliosi della nuova proposta Italia Margò, che torna dopo qualche anno di assenza. Le soluzioni in questo catalogo rimangono fedeli alla filosofia del brand, tutte connotate dal classico stile globetrotter. Un’offerta che si integra perfettamente alle proposte degli altri brand Eden Viaggi e che le completa per soddisfare le diverse tipologie di vacanzieri – spiega Alessandro Gandola, business unit director di Margò -. Stiamo inoltre finalizzando degli accordi per portare all’interno delle proposte il 'super potere' Eat Around, ad esempio a Cefalù o, e quello dell’Easy Meal, che permette ai nostri clienti di poter scegliere come gestire i pasti in mezza pensione inclusi nel pacchetto di viaggio”.

Oltre agli hotel 3* e 4*, Margò presenta anche proposte ricettive alternative come masserie nell’entroterra salentino, villette a Lampedusa, residence sulle spiagge della Sardegna e agriturismi nelle campagne di Tropea. Tanti anche i Camping village.

Quanto alle condizioni, “per assicurare al cliente che vuole prenotare le proprie vacanze ampie garanzie e flessibilità - spiega il t.o. in una nota - il marchio aderisce alle condizioni straordinarie promosse dalle campagne del gruppo: 'Ripartiamo' e 'Eden è con te', che danno la libertà di cancellare gratuitamente la propria prenotazione fino a tre giorni prima della partenza. Tutti i pacchetti di viaggio Margò Italia promuovono infine il 'Miglior Prezzo Garantito' e la formula 'Liberi di Cambiare Idea' per vivere l’estate italiana senza pensieri”.