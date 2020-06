La Regione include le adv nel "Bonus Piemonte"

26/06/2020 10:48

Ieri Fiavet è stata ricevuta dal presidente Cirio, dal vice presidente, Carosso, e dall'assessore alla cultura, turismo e commercio, Poggio. Confronto anche con Fiavet Piemonte

Il Piemonte è stato al centro della giornata di ieri di Ivana Jelinic, presidente Fiavet, e di Andrea Canapa, segretario nazionale della federazione, che hanno potuto toccare con mano l'impegno di Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte, sul territorio.

La giornata, costellata anche da un'intervista al TGR Piemonte, è stata un esempio della attenzione riservata da Fiavet ai territori regionali, oltre a voler dare un segnale di ripresa verso quelle amministrazioni istituzionali più attente al turismo.

Con questo intento Fiavet Nazionale è stata ricevuta dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dal vice presidente, Fabio Carosso, e dall'assessore alla cultura, turismo e commercio, Vittoria Poggio.

Poggio ha riconosciuto l'importanza delle agenzie di viaggi come player essenziali del marketing territoriale ed ha menzionato come la Regione le abbia incluse nel "Bonus Piemonte" già erogato nelle scorse settimane.

Gabriella Aires, e i rappresentanti regionali, hanno infine dato l'annuncio, in questa occasione, di un evento Fiavet programmato per novembre, ospitato nel territorio della Regione Piemonte. L’Ente ha garantito il proprio supporto ed impegno a favore di Fiavet per valorizzare il territorio in occasione di questo appuntamento.