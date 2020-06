Rossi: "Equilibrio tra sostenibilità e crescita"

29/06/2020 15:22

Il direttore marketing di Enit ha analizzato le sfide attuali del comparto turistico nel corso del webinar “Travel to Italy” - di Nicoletta Somma

“La pandemia è stata un evento che ci ha toccato personalmente ed economicamente. Il turismo rappresenta una parte importante dell’economia e del modo di vivere in Italia. Ora la sfida che ci aspetta è creare un equilibrio tra uno sviluppo sostenibile del turismo e la crescita economica”. Così si è espressa Maria Elena Rossi, marketing and promotion director Enit, durante il webinar “Travel to Italy”, organizzato di recente dell’agenzia. Ricordando che enit.it riporta le informazioni sulle misure adottate nel nostro Paese e che l’Ue ha creato anche il sito reopen.europa.eu per cui è facile tenersi aggiornati sulle ultime disposizioni, Rossi ha sottolineato l’impegno dell’agenzia, che ha lanciato la campagna “Travel to Italy” per spingere non solo le spiagge e il sole, ma anche le vacanze attive e il segmento lusso, “il primo a riprendersi”. “La stagione partirà più tardi – ha commentato la manager – e molte strutture stanno aprendo ora, ma lo sforzo è estendere la stagionalità fino a ottobre-novembre. E quest’anno può essere l’occasione per vedere l’Italia con nuovi occhi”.

“L’Italia rappresenta una destinazione ideale – ha affermato Francesca Dell'Apa, deputy head of economic office embassy of Italy in the Uk -, perché offre tutto ciò che il cliente cerca ed è una meta sicura grazie alle misure che sono state adottate”. “Siamo contenti che i voli tra il Belpaese e l’Irlanda siano ricominciati – ha aggiunto Donato Scioscioli, commercial counsellor and Dhm embassy of Italy in Ireland -. C’è stata una grande crescita del traffico degli irlandesi in Italia”.

Al webinar hanno partecipato anche Abruzzo, Valle d’Aosta, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sud Tirolo, Trentino e Toscana, che hanno illustrato gli atout di ciascuna meta.

Nicoletta Somma