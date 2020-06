Covid: Fiavet Puglia predispone modulo di manleva per tutelare le adv

30/06/2020 09:42

Il documento deve essere firmato dai clienti in fase di compilazione del contratto di vendita di un servizio o di un pacchetto turistico

Meglio essere trasparenti sin dall’inizio, per evitare spiacevoli contestazioni in futuro. Con questo spirito il presidente di Fiavet Puglia, Piero Innocenti ha chiesto al legale della Fiavet Nazionale, avv. Federico Lucarelli, di predisporre un modulo di manleva che gli agenti di viaggi possano far firmare ai propri clienti in fase di compilazione del contratto di vendita di un servizio o di un pacchetto turistico.

"Il modulo – afferma il presidente Innocenti – dovrà riportare l'intestazione dell'agenzia di viaggi e le dichiarazioni del cliente e dei partecipanti riportati nello stesso contratto di vendita di pacchetto turistico o di servizio, di essere stati ampiamente ed esaustivamente informati dall’agente di viaggi della situazione sanitaria della nazione e/o del luogo di soggiorno in relazione ai provvedimenti anti covid. Il cliente si impegna anche ad adottare ogni comportamento diligente e conforme alla normativa per il rispetto delle misure del suo contenimento, dichiarando di rinunciare a qualsiasi contestazione di responsabilità in ordine al fatto di non essere stato informato. La nostra iniziativa è una ulteriore testimonianza del lavoro quotidiano di supporto del sindacato a vantaggio degli agenti di viaggi".