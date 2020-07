Alitalia: lo schedule dei collegamenti dal 1° luglio

01/07/2020 15:33

La compagnia riprende i voli da Roma, Milano e alla volta di Campania, Puglia, Sicilia e Calabria

Alitalia ha comunicato lo schedule dei voli a partire da oggi, 1° luglio e gli aeroporti coinvolti. A seguire i collegamenti, le date e i voli dai vari scali.

Da Roma

Da oggi la compagnia riprende i voli da Roma verso 12 nuove destinazioni, di cui 7 internazionali e 5 domestiche. Nel corso della giornata ricominciano i servizi da Fiumicino con Atene (2 voli al giorno), Amsterdam, Tunisi (10 voli alla settimana con ognuno dei due scali), Nizza, Tirana (6 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Brindisi, Firenze, Reggio Calabria (2 voli al giorno per ognuno dei tre scali).

Domani, 2 luglio, la compagnia riprenderà il collegamento con Malta (6 voli alla settimana) e il 4 luglio tornerà a volare da Fiumicino per Lampedusa e Pantelleria (4 voli alla settimana con ognuno dei due aeroporti, servizi stagionali estivi).

Il 16 luglio sarà ripristinato il collegamento intercontinentale con Boston (6 voli alla settimana), mentre i servizi con Tel Aviv sono stati riprogrammati per l’inizio di agosto a seguito delle nuove restrizioni emesse dal Governo israeliano che vietano l’ingresso nel Paese ai non residenti fino alla fine di luglio.

Sempre da oggi, Alitalia incrementa il numero di frequenze su altre 9 rotte già servite da Fiumicino, quelle con Barcellona e Madrid (da 6 a 14 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Parigi (da 20 a 28 voli alla settimana), Londra (da 4 a 6 voli al giorno), Milano (da 8 a 10 voli al giorno), Bologna, Lamezia Terme, Torino e Venezia (da 2 a 4 voli al giorno per ognuno dei quattro aeroporti). La compagnia aveva già aumentato nelle scorse settimane le frequenze dei voli da Roma per Catania e Palermo e i servizi in continuità territoriale sulla Sardegna.

Complessivamente, a luglio Alitalia collegherà l’hub di Roma Fiumicino con oltre 840 voli settimanali a 35 destinazioni domestiche e internazionali.

Sempre da oggi Alitalia riprende a collegare Firenze a Roma Fiumicino con servizi quotidiani diretti.

Da Milano

A partire da oggi, Alitalia riprende i voli internazionali da Milano Malpensa - aeroporto sul quale continuerà le proprie attività operative fino alla riapertura di Linate - verso 4 destinazioni all’estero. La compagnia ripristina anche i collegamenti con altri 6 aeroporti nel Sud Italia e nelle isole. Si tratta, in totale, di 10 nuove destinazioni servite da Milano che si aggiungono alle 7 collegate finora.

Nel corso della giornata odierna ricominciano i servizi diretti da Malpensa per Amsterdam, Londra, Parigi (2 voli al giorno con ognuno dei tre aeroporti), Bruxelles (12 voli alla settimana), Brindisi, Lamezia Terme (4 voli al giorno con ognuno dei due aeroporti), Napoli e Reggio Calabria (2 voli al giorno per ciascun aeroporto).

Dal 4 luglio Alitalia tornerà a volare da Milano a Pantelleria (4 voli alla settimana, servizio stagionale estivo) e dal 5 luglio a Lampedusa (2 voli alla settimana, servizio stagionale estivo).

Sempre da oggi, Alitalia incrementa il numero dei voli da Milano per Catania e Palermo che passano così da 4 a 6 al giorno. La compagnia aveva già aumentato nel mese di giugno le frequenze dei servizi in continuità territoriale sulla Sardegna.

Complessivamente, a luglio Alitalia collegherà Milano a 17 destinazioni domestiche e internazionali con oltre 530 voli settimanali.

Napoli-Milano

Da oggi Alitalia riprende a collegare Napoli a Milano con servizi giornalieri diretti. Il collegamento si aggiunge al servizio quotidiano Napoli-Roma che è rimasto sempre attivo durante il periodo di lockdown dell’Italia per la pandemia da Covid-19.

Verso la Sicilia

Cresce il numero dei voli sulla Sicilia. Da oggi la compagnia incrementa le frequenze da Catania e Palermo per Milano che passano così da 4 a 6 al giorno (fra andate e ritorni). Su queste tratte, Alitalia aggiungerà ai servizi già operativi un volo da Catania che partirà in direzione Malpensa alle ore 7:50 e uno da Palermo alle ore 15:30, mentre i collegamenti addizionali da Milano Malpensa decolleranno alle ore 13:05 per Palermo e alle 20:40 per Catania.

Complessivamente, sia su Catania sia su Palermo Alitalia offrirà a luglio 10 voli al giorno (fra andate e ritorni) con Roma e 6 con Milano.

Inoltre, a partire da sabato 4 luglio, riprenderà i collegamenti stagionali estivi con Lampedusa e Pantelleria, sia da Roma (ogni sabato e domenica) sia da Milano (il sabato e la domenica con Pantelleria, la domenica con Lampedusa).

Da Brindisi

Da oggi riprendono anche i collegamenti da Brindisi con Milano (4 voli al giorno, fra andate e ritorni) e Roma (2 voli al giorno) con servizi giornalieri diretti. Le tratte da e per l’aeroporto di Brindisi si aggiungono ai servizi quotidiani Bari-Milano, ripristinati a inizio giugno, e Bari-Roma, collegamento rimasto sempre attivo durante il periodo di lockdown dell’Italia per la pandemia da Covid-19.

Dalla Calabria

Da oggi Alitalia riprende i servizi diretti da Reggio Calabria verso Roma e Milano (2 voli al giorno per ogni rotta, fra andate e ritorni) e sulla tratta Lamezia Terme-Milano (4 voli al giorno).

Da domani 2 luglio, Alitalia raddoppierà anche il numero delle frequenze (da 2 a 4 al giorno) da Lamezia Terme a Roma, collegamento rimasto sempre attivo durante il periodo di lockdown. I voli aggiuntivi decolleranno alle ore 6:35 da Lamezia Terme e alle 21:35 da Fiumicino, in modo da garantire i viaggi di andata e ritorno in giornata per chi parte dall’aeroporto calabrese. Complessivamente, a luglio Alitalia servirà la Calabria con 12 voli al giorno (fra andata e ritorno) di cui 6 con Milano e 6 con Roma.