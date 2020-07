Sicurezza e salute in crociera: il settore collabora per potenziare gli standard

07/07/2020 09:17

Nasce il gruppo di esperti Healthy Sail Panel, per rendere pronte le compagnie alla ripresa sicura delle attività

Royal Caribbean Group e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. hanno annunciato una collaborazione per sviluppare standard di sicurezza e salute in crociera potenziati in risposta alla pandemia globale covid-19.

Le società hanno chiesto al governatore Mike Leavitt e al dott. Scott Gottlieb di ricoprire il ruolo di co-presidenti di un gruppo di esperti di recente formazione chiamato "Healthy Sail Panel". Il gruppo ha il compito di collaborare per lo sviluppo di raccomandazioni per le compagnie di crociera per potenziarne la risposta sanitaria al covid-19, migliorarne la sicurezza e renderle pronte alla ripresa sicura delle attività.

Il gruppo lavora da quasi un mese e offrirà le sue raccomandazioni iniziali entro la fine di agosto. Le compagnie di crociera hanno affermato che il lavoro del panel sarà "open source" e potrebbe essere liberamente adottato da qualsiasi azienda o industria che possa trarre beneficio dalle analisi scientifiche e mediche del gruppo.

"Questa malattia senza precedenti ci impone di sviluppare standard senza precedenti in materia di salute e sicurezza - ha affermato Richard D. Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean Group -. Portare a bordo questi stimati esperti per guidarci dimostra il nostro impegno nel proteggere i nostri ospiti, i nostri equipaggi e le comunità che visitiamo".

"Competiamo nel business delle vacanze dei viaggiatori ogni giorno, ma non competiamo mai sugli standard di salute e sicurezza - ha sottolineato Frank Del Rio, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd -. L'industria delle crociere ha sempre avuto rigorosi standard sanitari, ma le sfide inedite poste dal covid-19 offrono l'opportunità di alzare ulteriormente l'asticella".

Kelly Craighead, presidente e ceo Clia, ha affermato: “La salute e la sicurezza sono la massima priorità per tutte le linee di crociera membre di Clia, come dimostrato da questa iniziativa da parte di due dei nostri membri più grandi. Elogiamo i loro sforzi, come anche in parallelo quelli di tutti i nostri membri, grandi e piccoli, che lavorano instancabilmente per sviluppare protocolli adeguati basati sul contributo delle autorità sanitarie e degli esperti medici negli Stati Uniti e all'estero”.

Fain e Del Rio hanno affermato di aver creato il Panel per garantire che i piani che presenteranno ai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e ad altre autorità di controllo applichino le migliori conoscenze disponibili di salute pubblica, scienza e ingegneria. Il lavoro del Panel sarà condiviso con l'intero settore e le autorità di controllo.

"Nel convocare l’Healthy Sail Panel, abbiamo puntato alla partecipazione di un gruppo eterogeneo di esperti di spicco nelle branche della scienza e della salute pubblica direttamente rilevanti per le considerazioni elencate nel No Sail Order - ha dichiarato Leavitt -. Consideriamo il nostro lavoro come uno sforzo estremamente importante per la salute pubblica. La salute e la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e delle comunità toccate dagli itinerari delle navi da crociera saranno al centro di questo progetto".

“Sappiamo che i problemi di salute pubblica che devono essere affrontati sono complessi e, in alcune aree, affrontarli richiederà nuovi approcci - precisa Gottlieb -. Il nostro obiettivo nel riunire questo team di esperti di punta era sviluppare le migliori pratiche in grado di potenziare la sicurezza e fornire un piano d’azione per ridurre i rischi del covid-19 ".

Il gruppo è presieduto congiuntamente dal Governatore Leavitt, ex segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli USA, e dal Dott. Scott Gottlieb, ex commissario della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. I membri del panel sono esperti riconosciuti a livello globale di varie discipline, tra cui sanità pubblica, malattie infettive, biosicurezza, ospitalità e operazioni marittime.