Ed È Subito Viaggi svela la potenza del tailor made

07/07/2020 11:28

Il t.o. svela il suo segreto, "una abilità raffinata nel tempo nel capire lo stile di vita del cliente, i suoi desideri più nascosti", racconta Stefania Picari

"In uno scenario così mutevole e turbolento noi siamo rimasti saldi sulla nostra missione di sempre, creare pacchetti di viaggio realmente taylor made in tempo reale, con il metodo, lo stile, la qualità che ci contraddistingue da oltre 20 anni", parola di Stefania Picari, direttore Ed È Subito Viaggi.

La manager si sofferma sul modus operandi dell'operatore e sottolinea il fatto che lo staff "si muove come in un atelier del viaggio: prima individua le caratteristiche e i bisogni, espressi e inespressi, dei clienti, poi li confrontano con la nostra libreria di location, di attività e soluzioni composte da numerose opzioni e aggiornate costantemente; a quel punto il viaggio è pronto. Un viaggio completamente personalizzato, accessoriato come una Harley Davidson, abbellito da esperienze uniche come una borsa decorata - racconta la manager -. La nostra library di esperienze contempla villaggi, residenze, masserie, relais, casali, tour enogastronomici; al mare, in montagna, in collina".

Nel sito del t.o. si possono trovare strutture, itinerari, per vivere la vacanza "nelle località consigliate per i giovani e quelle adatte alle famiglie. Il segreto di Ed E' Subito Viaggi è tutto qui: una abilità raffinata nel tempo nel capire lo stile di vita del cliente, i suoi desideri più nascosti - sottolinea il manager -. È così che nascono i nostri prodotti, ognuno è una singola opera d’arte del viaggio, unica e irripetibile come le persone che ci scelgono, per non tornare a casa con una esperienza prêt-à-porter simile a quella di migliaia di persone, ma per fare un viaggio nel mondo che sia anche un viaggio della propria vita, come patrimonio che inciderà nella personalità di ogni cliente".