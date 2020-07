Fiavet Lazio: "Doppio lavoro e quota dimezzata"

08/07/2020 12:55

L'associazione ha ridotto la sua quota associativa del 50% per dare supporto alle agenzie di viaggio della regione e ora pensa al futuro concentrandosi sulla formazione

“Abbiamo lavorato il doppio e ridotto del 50% la quota associativa”, così Ernesto Mazzi, presidente di Fiavet Lazio. “Il momento che stiamo vivendo è forse il più difficile di sempre e come associazione di categoria abbiamo cercato di dare un segnale a tutti gli agenti di viaggio che si sono trovati da soli ad affrontare l'emergenza Covid-19”.

“Durante questi lunghissimi mesi abbiamo dato supporto agli associati e non. Abbiamo fatto formazione ed aggiornamenti tramite webinar, assistenza telefonica. Abbiamo ascoltato gli agenti di viaggio ed abbiamo interagito con le istituzioni, insieme alle altre associazioni di categoria. Siamo scesi in piazza gridando il nostro disagio. Ora è tempo di guardare oltre il disagio e di costruire il nostro futuro su basi solide. Anche per questo abbiamo deciso di dare un aiuto importante a tutte le agenzie di viaggio della regione Lazio riducendo la quota associativa del 50%. E' un piccolo gesto verso un nuovo futuro, insieme”.

Fiavet Lazio punta alla formazione per il futuro: a breve partirà con un corso per la iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. In questo modo tutti gli agenti di viaggio potranno emettere polizze di importo superiore ai 199 euro. Continuerà la formazione nel settore del web marketing insieme ad Alessandro Mazzù e sarà gratuita per tutti gli agenti di viaggio iscritti a Fiavet Lazio e al Fondo For.te.

“Ancora, è partita molto bene la nostra campagna "La Rete Delle Imprese Outgoing" - prosegue Mazzi - tanto da portarci ad estendere l'iniziativa anche nei confronti delle altre regionali. Abbiamo dato la possibilità ai nostri tour operator associati di entrare in contatto con colleghi sparsi in tutta Italia e questo è avvenuto sotto il marchio Fiavet. A settembre questa iniziativa proseguirà dando spazio anche al settore incoming. Quindi, agenti di viaggio tenetevi pronti a partire”.