I convention bureau europei rafforzano la loro collaborazione

09/07/2020 14:54

Lancio di un nuovo sito web congiunto

L'alleanza strategica della National Convention Bureaux of Europe ha lanciato il suo nuovo sito web www.convention-europe.com per fornire a clienti, fornitori e partner risorse utili e canali diretti di comunicazione ai suoi 28 membri.

L’alleanza è ora una rete forte di 28 membri che è cresciuta costantemente negli ultimi due anni. Dal 2014, si è incontrata due volte l'anno in destinazioni ospitanti in rotazione. Gli ultimi incontri si sono svolti online per mantenere il dialogo anche in una fase in cui gli incontri personali oltre i confini nazionali non erano possibili a causa della pandemia.

Il lancio del nuovo sito web è il prossimo passo per rafforzare la visibilità dell'Europa come destinazione per meeting. Le statistiche dell'Icca mostrano che le associazioni di tutto il mondo scelgono l'Europa come luogo ideale per incontrarsi, condividere conoscenze, promuovere l'innovazione e connettersi con persone e idee. I Paesi europei ospitano circa 2,4 milioni di visitatori d'affari all'anno. Più della metà di tutte le riunioni di associazione in tutto il mondo (54 per cento) si svolgono nel continente europeo.

Oltre a una mappa panoramica con tutti i membri, il nuovo sito web offre anche un accesso diretto online a tutti i 28 membri, nonché alle persone di contatto e ai dettagli per ciascun convention bureau nazionale. La sezione risorse contiene, tra le altre cose, informazioni stampa e collegamenti. Sono disponibili per il download i risultati di un recente studio commissionato dall'alleanza sull'impatto del Coronavirus sul settore delle convention europee. Lo studio, preparato da Tourism Economics, mira a fornire una descrizione costruttiva del percorso del settore degli incontri e delle conferenze attraverso la crisi, verso la ripresa, e ha sviluppato tre scenari.