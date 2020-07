Abruzzo, arriva il treno leisure: è Trabocchi Line

10/07/2020 15:35

Trenitalia dà il via alle corse della nuova linea ferroviaria, dedicata alle località balneari regionali

Una linea ferroviaria dedicata alle località balneari della Costa dei Trabocchi. E’ questo Trabocchi Line, l’asset con il quale Trenitalia ha istituito 16 corse nei festivi per garantire il servizio della costa abruzzese a sud di Pescara.

Il treno regionale, dove si può viaggiare con trasporto bici gratuito, costeggia anche la riviera nord: fino a 48 corse giornaliere per la costa teramana. "Sostenere il turismo di prossimità e l'economia in Abruzzo favorendo gli spostamenti in totale sicurezza e incentivando l'uso dei mezzi green. E' l'obiettivo di Trenitalia che propone un'offerta differenziata, flessibile e variabile di Frecce e Intercity, con più collegamenti nel fine settimana e nuove destinazioni raggiungibili in Frecciarossa e Frecciargento", annuncia la società del Gruppo Fs.