Un'estate con 18 club per Nicolaus

13/07/2020 11:15

Cinque le aperture previste entro luglio e ad agosto sarà la volta di Sharm

Costruire un’esperienza di vacanza sicura e piena di gratificazioni per adulti e bambini. E’ stato questo l’intento del Gruppo Nicolaus per la progettazione della stagione 2020. Ora il calendario delle aperture è stato definito con 18 Nicolaus Club, in Italia e all’estero, attivi entro il 2 agosto.

La disponibilità della programmazione ha preso il via il 13 giugno con l’operatività del Nicolaus Club Garden Toscana Resort, seguita, entro il 28 giugno, dall’apertura di altre 11 strutture: in una regione chiave come la Puglia, il Nicolaus Club la Giurlita, il Nicolaus Club Rosa Marina Resort, il Nicolaus Club Alimini Smile, il Nicolaus Club Meditur, il Nicolaus Club Oasi Vieste; sulle spiagge più belle della Sardegna, il Nicolaus Club Torre Moresca e il Nicolaus Club Cala della Torre; in Sicilia, in due luoghi iconici quali Selinunte e il cristallino litorale di Siracusa, rispettivamente, il Nicolaus Club Paradise Beach e il Nicolaus Club Fontane Bianche; in Basilicata, un’oasi di tranquillità come il Nicolaus Club Toccacielo, e in Calabria, il mix perfetto tra verde e mare del Nicolaus Club Salice Resort.

Nel mese di luglio, le aperture sono 5: da inizio mese sono operativi il Nicolaus Club Prime Il Gabbiano e il calabrese Nicolaus Club Bagamoyo Resort; il Nicolaus Club Oasis, punto di riferimento della villaggistica campana dal 5 luglio, il 12 luglio ha aperto le porte ai propri ospiti il Nicolaus Club Barone di Mare, eccezionale new entry della programmazione 2020 firmata Nicolaus Club e il 17 luglio sarà la volta del Nicolaus Club Borgo Rio Favara Resort. Chiude il calendario, a fine agosto, l’Egitto con il Nicolaus Club Coral Sea Water World, 5 stelle tra i più apprezzati di Sharm. “ La nostra estate, nonostante tutto, sarà ricca e le famiglie che da anni ci prediligono saranno tranquille, così come lo saranno le agenzie”, commenta Gaetano Stea, direttore prodotto.