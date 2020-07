Convention Bureau Roma e Lazio, crescita oltre le aspettative

13/07/2020 12:26

Ingresso di nuovi soci, maggiore impegno sul segmento luxury, spinta alla collaborazione i nuovi asset. Nel cda entra Claudia Golinelli, fiduciaria di Federcongressi & Eventi







“Il prossimo futuro”, questo il titolo dell’Assemblea 2020 del Convention Bureau Roma e Lazio che apre al domani con nuovi soci e risultati sopra le aspettative nel suo primo triennio, pur con le difficoltà riscontrate da marzo ad oggi con il blocco per la pandemia. È il primo evento dopo il lockdown per la Fiera di Roma. Un’assemblea concreta, sostenuta da Unicredit, aperta esclusivamente ai soci, con le istituzioni che contribuiscono alla missione del Convention Bureau di facilitatore dello sviluppo della meeting industry sul territorio.

“Abbiamo cominciato in corsa e abbiamo continuato a accelerare” ha detto Onorio Rebecchini, presidente Convention Bureau Roma e Lazio, in apertura, ricordando il triennio appena trascorso. “Il nostro business plan prevedeva che saremmo giunti in questa fase a 108 soci e siamo a 150, e tutto questo nonostante ci siamo trovati ad affrontare un nemico invisibile”. Convention Bureau Roma e Lazio che ha partecipato in questo triennio a moltissimi eventi e fiere internazionali, si trova ora individuare strategie per questa delicatissima fase di rilancio.

La responsabilità odierna è quella di confrontarsi con una concorrenza sempre più competitiva. Afferma il presidente Rebecchini: “Occorrono incentivi e azioni che siano decisive per ottenere qualche plus nel momento della candidatura di Roma e Lazio ad eventi internazionali; si tratta spesso di location inedite, esperienze uniche, trasporti desueti, per cui occorre, a volte, semplicemente un impegno organizzativo, e non solo economico”.

Il lavoro del 2020 è, in questo momento, incentrato sul mercato nazionale, attraverso agenzie italiane, con particolare riferimento al segmento luxury.

L’Assemblea ha visto l’approvazione del bilancio e la nomina del nuovo cda. Le associazioni hanno riconfermato la propria rappresentanza nel cda di Onorio Rebecchini per Federalberghi, di Stefano Fiori per Unindustria, di Daniele Brocchi per Confesercenti. Cambio, invece, per l’incaricato di Federcongressi&eventi. Saluta il suo impegno con Cbrel Paolo Novi, a favore di Claudia Golinelli (entrambi nella foto).

Su questo passaggio di staffetta è intervenuta Alessandra Albarelli, presidente Federcongressi&eventi. “Volevo ringraziare Paolo Novi che ha avuto una parte importante nella nascita e crescita di questo progetto; con la sua immensa capacità professionale ha dato vita a un modello che è sintesi di tutte le istanze e ha una valenza internazionale così importante da essere decisivo nell’offerta di settore dell’Italia intera”. “Naturalmente - ha proseguito la presidente - faccio il mio più grande in bocca al lupo a Claudia Golinelli per il suo impegno in un futuro in cui si riesca a fare sempre più squadra tra imprese e Istituzioni”.

A dare il saluto di benvenuto tra le Istituzioni l’assessore al turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese: “Il rilancio del turismo parte oggi dal confronto con i professionisti, quali voi siete, compagni di tanto lavoro, assieme al Comune di Roma, in un momento non facile, perché siamo ancora lontani dalle vera ripartenza”. “Cbrel è per noi una struttura importantissima e ci può far compiere un gran salto di qualità” ha concluso l’assessore. In rappresentanza del Comune di Roma Marco Agostini, capo dello staff dell’assessorato al Turismo e allo Sviluppo Economico di Roma Capitale, il quale ha ribadito l’affiancamento al Convention Bureau Roma e Lazio con progetti già inseriti nel Piano Strategico della Capitale come la creazione di una destination management organization all’interno di Zètema, con un investimento sia strutturale sia finanziario.

Gli onori di casa sono spettati a Piero Piccinetti, amministratore unico di Fiera di Roma.

“Cbrel è una realtà utilissima - ha detto Piccinetti -, un organismo nato solo tre anni fa che si è rivelato subito importante per mettere assieme Istituzioni e aziende a rappresentare nel mondo il territorio”.

Parte dell’Assemblea è stata dedicata a presentare l’ingresso di nuovi soci acquisiti nell’ultimo aumento di Capitale del 2020. Tra questi Aeroporti di Roma, società impegnatasi ancora di più nel consorzio passando da partner a socio. Si rafforza la compagine societaria con l’ingresso della partnership di Alitalia che si affianca a Trenitalia. Tra i nuovi ingressi anche il parco tematico Zoomarine e Macchiavelli Events un importante marchio italiano di attività per il team building, e tra gli hotel Eden e Dei Congressi.

“Crediamo molto nella capacità di fare da traino di Cbrel - ha detto Fausto Palombelli, direttore marketing e sviluppo Aviation Aeroporti di Roma - abbiamo fatto missioni importanti in Cina, Corea, Giappone, insieme a Enit, a Ice e ora siamo pronti a nuovi progetti, di cui uno sull’alta gamma per rafforzare questo segmento sul nostro territorio, e come sempre il lavoro è affrontato con grande entusiasmo assieme al Convention Bureau”.

Elio Zoccarato, direttore creativo di Macchiavelli Events, sottolinea l’importanza di proporre un’immagine nuova di Roma e del Lazio lavorando sulla domanda latente ed i nuovi mercati.

Anche il ceo di Zoomarine, Renato Lenzi, ha spinto su questo punto. “Siamo sommersi da offerte di esperienze, ma nel futuro sarà sempre più importante fissare nei ricordi quelle più significative, quelle destinato a rimanere, al punto da essere decisivo per scegliere, con la location, anche la destinazione”.

Fabrizio Tartaglia, responsabile Territorial Relations Region Centro UniCredit ha, infine, rassicurato i presenti: “La nostra partecipazione è carica oggi di un nuovo significato, ci dà la possibilità di essere vicini al Cbrel e ai suoi soci in un momento di particolare criticità, un momento in cui c’è bisogno di guardare al presente tutelando le imprese del territorio, i lavoratori, il know how, e programmare nuova sfide, soprattutto digitali, per migliorare la qualità della nostra offerta”.