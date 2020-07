Volotea, 30 milioni di passeggeri a Venezia

14/07/2020 17:25

La compagnia festeggia l'importante risultato dopo otto anni di attività nella città lagunare, dalla quale propone un ricco ventaglio di mete in Italia e all’estero

La compagnia raggiunge quota 30 milioni di passeggeri trasportai a Venezia, a testimonianza della crescita costante del vettore. L'evento è stato festeggiato con una cerimonia ai banchi check-in a cui ha preso parte Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.

“Tra Volotea e il Gruppo Save si è instaurata, nel corso degli anni, una perfetta sinergia e siamo davvero felici di poter festeggiare il nostro 30 milionesimo passeggero/a trasportato/a in Europa proprio qui al Marco Polo, l’aeroporto da cui è partito il nostro primo volo nel 2012", ha commentato Muñoz. "Oggi abbiamo raggiunto un importante risultato che premia la nostra strategia di offrire collegamenti comodi e diretti verso un ventaglio di destinazioni ampio e diversificato e che, specialmente in questo periodo così particolare, assume nuovo significato e fa ben sperare per la ripresa del settore turistico non solo veneto, ma di tutto il Paese" ha aggiunto il presidente.

"A seguito dell’emergenza Covid-19, abbiamo rimodulato la nostra offerta, incrementando a Venezia le frequenze verso alcune tra le più suggestive destinazioni italiane: sarà ancora più facile e veloce decollare dal Veneto verso le maggiori isole e il Sud-Italia. Non vanno dimenticati, poi, i collegamenti verso l’estero, con voli verso alcune tra le più affascinanti mete in Spagna, Francia e Grecia. A bordo dei nostri aeromobili, inoltre, i passeggeri troveranno procedure igieniche rafforzate, per decollare verso le mete estive in totale sicurezza, a garanzia della salute non solo dei viaggiatori ma anche degli equipaggi. Ci auguriamo di poter festeggiare presto nuovi traguardi a fianco di Save, un partner affidabile che ci ha visto crescere volo dopo volo sia a Venezia sia a Verona”.



“Il progetto di Volotea è stato sposato da subito con entusiasmo dal nostro gruppo, in un’ottica di partnership che si è consolidata negli anni sia al Marco Polo di Venezia che al Catullo di Verona", ha dichiarato Monica Scarpa, amministratore delegato del Gruppo Save. "La forza di Volotea è quella di aver saputo interpretare le esigenze di viaggio del nostro bacino d’utenza, stimolandole attraverso l’apertura di nuovi mercati quali, ad esempio, le provincie francesi e la Grecia. Il traguardo odierno conferma che la scelta fatta nel 2012 di avviare l’operatività a partire da Venezia si è dimostrata vincente, con prospettive di ulteriori sviluppi anche sulla base dell’evolversi dell’attuale situazione” ha concluso Scarpa.