La Puglia investe sulle sue "meraviglie"

14/07/2020 17:45

Con la campagna "Puglia Riparti dalla Meraviglia" destinata al mercato italiano la regione investe circa due milioni di euro su tv, carta stampata e social

Una Puglia che desta stupore è quella che viene promossa dalla nuova campagna di Pugliapromozione e della Regione, "Puglia Riparti dalla Meraviglia", destinata al mercato italiano con una strategia mirata e un investimento importante di circa due milioni di euro su tv, carta stampata e social. La campagna è stata presentata oggi nel padiglione della regione in Fiera del Levante dal presidente Michele Emiliano, l’assessore Loredana Capone, il regista Alessandro Piva e gli attori Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, moderati da Luca Scandale.

Il filo conduttore della campagna è il sentimento di meraviglia che sa suscitare la Puglia come luogo per una vacanza veramente autentica, che garantisce benessere, natura con paesaggi unici, ottimo cibo, testimonianze storiche, tanto sport all’aria aperta e persone accoglienti. Un sentimento di meraviglia e un desiderio di ripartire, riscoperti dopo l’isolamento dei mesi scorsi, che ci ha portato a rivalutare l’essenziale e la semplicità delle piccole cose.

La campagna vuole essere un'esortazione a ritornare a viaggiare, ripartendo dall’essenziale e dalla ritrovata capacità di meravigliarsi, ricominciando proprio dalla Puglia, che nonostante il lockdown è ancora fra le regioni più cliccate sui motori di ricerca turistici. “La Puglia in questo momento è ritenuta dagli italiani una delle mete turistiche più sicure, secondo una indagine recentissima di Swg che pone la regione in vetta alla classifica delle regioni italiane scelte come meta possibile della propria vacanza 2020. Il 21% degli italiani intende optare per la Puglia, seguita da Sicilia, Toscana, Sardegna e Veneto", afferma il presidente Michele Emiliano.

"Se la Puglia è diventata così famosa e ricercata in tutto il mondo - aggiunge Emiliano - lo dobbiamo soprattutto all’obiettivo raggiunto della eccellenza, con tutte le garanzie di sicurezza, di qualità, di sapori, di accoglienza che ci hanno sempre caratterizzato e che devono continuare a caratterizzarci. In questa nuova strategia di comunicazione vogliamo promuovere, in questo momento delicato di ripresa della mobilità turistica nel mercato italiano, la riscoperta di una meraviglia che comunque la Puglia ha sempre suscitato in chi viene in vacanza e negli stessi pugliesi che non si stancano mai di meravigliarsi della loro terra”, conclude Emiliano.