easyJet più mete dall’Italia e prenotazioni agevolate per il 2021

16/07/2020 18:00

La compagnia ad agosto aumenta il numero di rotte servite dal Paese e mette in vendita tutti i voli per l'estate 2021 a tariffe vantaggiose

Dal 1° agosto, easyJet volerà dall’Italia verso un numero ancora maggiore di destinazioni, mantenendo tariffe vantaggiose per quest’estate, verso destinazioni balneari italiane, le isole greche e le più belle spiagge spagnole. Il vettore ha anche aumentato la frequenza dei voli che collegano le basi di Milano Malpensa, Venezia e Napoli alla Sicilia e alla Sardegna.



La compagnia ha messo in vendita da oggi anche i voli per l'estate 2021, permettendo ai propri clienti, non solo di poter approfittare delle offerte last minute ancora disponibili per quest’anno, ma anche di poter prenotare in anticipo e con un notevole risparmio sui voli per le prossime vacanze estive.



La disponibilità di voli fino alla fine di settembre 2021 consente ai passeggeri di ripianificare con tranquillità i viaggi che sono stati compromessi dall’emergenza sanitaria. Durante il lockdown, la compagnia aveva già messo in vendita in anticipo parte del proprio programma di voli per offrire ai propri clienti più opzioni per modificare le prenotazioni e continua a garantire ai passeggeri la possibilità di spostare i voli senza costi di cambio fino a 14 giorni prima della partenza.