Trasporto aereo, due progetti per la Sardegna

Da un lato il comandante Gentile, che mira alla continuità territoriale sarda, dall’altra una low cost parte della nuova Alitalia ad azionariato misto

C'è fermento nel mondo dell'aviazione. Accanto alle notizie di cronaca che parlano di flotte messe a terra, di tagli di personale e di chiusura di voli, spuntano anche nuovi progetti. E’ il caso della Regione Sardegna, che potrebbe coinvolgere Air Italy, con i suoi 1500 dipendenti, di cui oltre 500 nell’isola.

Il primo a venire allo scoperto – scrive l’Unione Sarda - è stato Giuseppe Gentile. Il suo nome è associato a quello di quasi tutte le compagnie aeree italiane, l’uomo che da pilota si è trasformato in manager, prima di Air Europe e poi di Air Italy. Ora il comandante, come viene chiamato, progetta il ritorno in pista con un nuovo vettore e punta sulla continuità territoriale sarda. Non gli interessano i collegamenti con Roma e Milano però: meglio le tratte verso gli aeroporti minori italiani. La vecchia e rimpianta Ct2. Gentile ha già incontrato il governatore Solinas per illustrare il progetto.

Sulla scrivania di Solinas c'è anche un altro progetto, che questa volta vedrebbe la Regione tra gli azionisti. Si tratta di un business plan per una compagnia low cost, che potrebbe nascere come costola della nuova Alitalia. Azionariato misto (Regione-Alitalia), 20 aerei, circa 800 dipendenti e rotte in tutta Europa. Tra gli obiettivi c'è quello di avere l'assegnazione della continuità territoriale, senza compensazioni economiche, in esclusiva. Il pilastro principale per la fattibilità economica del progetto sarebbe un contributo di 6 euro per ogni passeggero trasportato, che dovrebbe arrivare dalle società di gestione degli aeroporti, seguendo la scia di Ryanair e delle altre low cost. Al momento la tariffa ipotizzata per i voli nazionali è di 54 euro più tasse, circa dieci euro in più rispetto agli attuali prezzi della continuità territoriale. La rete di collegamenti poi verrebbe completata dalle altre rotte italiane (tra queste Torino, Bologna, Napoli e Palermo) e dalle principali città europee. Intanto, a tutela dei lavoratori di Air Italiy, la Cgil Trasporti, con Arnaldo Boeddu, chiede di avviare con la Regione "un confronto su come far nascere una divisione di Alitalia, formata dal personale Air Italy, dedicata ai voli in continuità territoriale".