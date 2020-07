Federalberghi Roma, patto anti-Ota con Takeastay

20/07/2020 17:10

La partnership con il nuovo portale web gratuito nasce per bypassare le agenzie online sul booking, senza ricarichi per gli albergatori

Disintermediare prenotazioni e soggiorni, ma senza ricarichi per le strutture ricettive. E’ questo l’obiettivo della partnership tra Federalberghi Lazio e Roma e Takeastay.com, portale totalmente gratuito progettato per supportare le strutture ricettive italiane nella disintermediazione a livello nazionale e internazionale.

"Già localizzato in dieci lingue - spiega Federalberghi in una nota - Takeastay.com non prevede commissioni e si collega direttamente al sito ufficiale dell’hotel per offrire all’ospite la migliore offerta e alla struttura ricettiva prenotazioni dirette senza intermediazione. Più di 500 strutture italiane si sono già iscritte e hanno cominciato a utilizzare Takeastay.com non solo per promuovere camere ma anche tutti i servizi ancillari disponibili negli hotel (Wellness, Spa, ristorazione, ecc.) nell’obiettivo di offrire esperienze di soggiorno complete".

Per il direttore generale di Federalberghi Roma e Lazio Tommaso Tanzilli “Takeastay.com rappresenta un modo gratuito ed efficace per aiutare tutte le strutture ricettive ad uscire dal periodo di eccezionale criticità economica e di flussi determinato dal Covid 19, ma anche il concreto segnale della necessità della nascita di un sistema diverso ed alternativo alla pressione della Online Travel Agencies (Ota) sull’imprenditoria alberghiera, secondo un trend destinato sicuramente a crescere nel prossimo futuro”.