Bit 20121: scommessa sulla ripartenza

Dall’Osservatorio della Borsa Internazionale del Turismo, focus sul mercato domestico, con natura e open-air in cima alle preferenze, e sui tour operator che sostengono cliente e adv



Le previsioni sul turismo fatte per quest’anno a fine 2019 sono state stravolte dall’emergenza Covid e nemmeno i più autorevoli organismi internazionali riescono a mettersi d’accordo sui numeri della ripresa e su quando si materializzerà. Al momento non è possibile fare previsioni plausibili, ma l’Osservatorio di Bit 2021, prevista a fieramilanocity dal 7 al 9 febbraio 2021, ha deciso comunque di analizzare e confrontare i dati disponibili. Inoltre, grazie al costante dialogo con tutti gli attori della filiera, ha sondato una selezione di destinazioni e operatori, per dare alcune indicazioni utili sulla base dei dati e sostenere le strategie con cui intendono affrontare la ripresa.

Secondo le fonti, la perdita di turisti stranieri è calcolata tra i 29 milioni (Demoskopika/Statista) e i 31 milioni (Enit) e si tornerà ai livelli pre-Covid-19 solo nel 2023. Il tasto più dolente sarà forse il calo della spesa turistica, con una perdita stimata dall’agenzia in circa 23 miliardi di euro. Ma la situazione non è così grave come potrebbe sembrare: sempre secondo Enit, l’interesse verso l’Italia rimane forte: a fine maggio si contavano già oltre 754 mila citazioni online sul tema “viaggio in Italia”, che hanno prodotto 207,1 milioni di interazioni. Man mano che aumenta la sensazione di sicurezza, e che l’Italia si confermerà come uno dei Paesi che si sono ormai lasciati alle spalle la pandemia, è possibile che più viaggiatori internazionali del previsto decidano di tornare nel Bel Paese.

In attesa della vera ripresa, molte speranze sono riposte nel turismo domestico. Un sondaggio di Comin & Partners sul turismo degli italiani nell’estate post-Covid rivela che il 61% degli italiani non rinuncerà alle vacanze estive. Di questi, la quasi totalità (93%) sceglierà l’Italia e lo farà principalmente per timori di tipo sanitario (34%). Ma ben un 41% lo farà soprattutto per motivi economici. Nelle scelte per le vacanze trionfa il mare (54%) mentre la montagna viene scelta da una schiera comparativamente minore (16%) che comunque rappresenta un balzo rispetto al 5% del 2019. Vacanze all’aria aperta, viaggi di prossimità, sostenibilità e naturalità, oltre che la preferenza per sistemazioni di soggiorno alternative (dalle seconde case ai BnB) si profilano come tendenze abbastanza certe per la prossima estate.



Dal punto di vista degli operatori la priorità rimane garantire la sicurezza, come spiega Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi: “Abbiamo dovuto riportare ‘tranquillità’ al mercato. Non solo sanitaria, ma anche economica, con prezzi uguali e possibilità di annullare senza penali fino a pochi giorni dalla partenza. Per fortuna siamo riusciti a confermare le aperture dei nostri nuovi prodotti. Il prodotto necessariamente cambierà in base e secondo noi si andrà più verso un prodotto ‘hotellerie’ adattato alla nuova situazione”.



“Abbiamo lanciato diverse iniziative, raccolte sotto il nome della campagna ‘Ripartiamo’”, aggiunge Pier Ezhaya, chief operating officer del Gruppo Alpitour. “La campagna prevede molte misure incluse in un pacchetto di proposte ampio e articolato. Vanno dalla sospensione dell’acconto del 25%, al rendere il voucher fruibile tra tutte le società del gruppo fino a facilitare le nuove prenotazioni dei clienti assicurando le restituzione integrale delle somme versate in caso di forza maggiore o impossibilità di partire. Inoltre, diamo un sostegno alla redditività delle agenzie mediante il riconoscimento di una commissione extra dal 3% al 5% a seconda del prodotto prescelto”.



Anche i gestori aeroportuali sono impegnati in prima linea per la ripartenza: a Milano, Sea festeggia la riapertura del Terminal 1 di Malpensa e risalta, tra le altre cose, l’inaugurazione di 20 nuove rotte per 11 paesi del mondo di Wizz Air da Milano Malpensa, a partire da luglio. Aeroporti di Roma investe in sanificazione, dispositivi e segnaletica adattata per il distanziamento sociale, oltre che revisione attenta dei collegamenti con la città.

La tecnologia sarà in primo piano nell’era post Covid. “Molte risposte ai bisogni di innovazione delle aziende del comparto, di cui si sta dibattendo, esistono già da tempo e spesso arrivano dal mondo delle startup. Si tratta solo di individuare e riconoscere quelle che sono oggi allo stato più avanzato e quindi pronte a poter dare pieno supporto alla ripresa del settore in Italia”, conclude Karin Venneri, presidente dell’Associazione Startup Turismo. Dallo smart check-in alla conversione di servizi per il trasporto dei dipendenti, fino alle soluzioni innovative per il distanziamento sociale, nell’era post-Covid sarà la sicurezza a farla da padrone anche nella trasformazione digitale. Ma non mancano esperienze on line, travel bond, digitalizzazione dei contenuti e nuovi strumenti di promozione: anche le startup del settore si mobilitano per salvare la stagione turistica dell’Italia, allineandosi all’impegno di destinazioni e operatori.