Robintour, accoglienza speciale per i soci Coop

22/07/2020 18:20

In sette strutture di Calabria, Puglia, Marche, Veneto e Sardegna del tour operator gli associati delle cooperative di consumatori ricevono speciali kit di benvenuto

E' un’accoglienza speciale, quella riservata ai soci Coop che quest’estate sceglieranno di andare al mare prenotando, nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop, una selezione di sette tra i villaggi di Calabria, Puglia, Marche, Veneto e Sardegna. In seguito a un accordo tra Robintur Travel Group e Coop Italia, tutti i clienti troveranno nella propria camera all’arrivo un beauty kit di benvenuto a marchio Coop.

L’iniziativa, condotta da "Via con Noi", controllata che gestisce il Mare Italia, riguarda in Calabria i villaggi Bluserena Sibari Green Village a Marina Di Sibari e Futura Baia degli Dei a Capo Rizzuto; in Puglia il Bluserena Valentino Village di Castellaneta Marina e il Th Resorts di Ostuni; nelle Marche il Club Le Terrazze di Grottammare; In Veneto il Residence Albarella di Isola di Albarella; in Sardegna il Th Resorts Th Chia a Domus De Maria.

La personalizzazione dei villaggi al mare con gli omaggi a marchio Coop fa parte dei benefici per i soci delle cooperative di consumatori, e si aggiunge alle opportunità di viaggio offerte da Robintur ai soci Coop, come il catalogo “Viaggiare da soci”.