Gruppo Alpitour: Italia regina indiscussa dell'estate

23/07/2020 09:40

Tra le macro-tendenze, focus importante per il pacchetto volo+hotel/villaggio, richiesta in forte crescita per short break e per soggiorni inferiori ai 7 giorni su Toscana, Riviera Adriatica, ma anche laghi, montagna e in parte città d’arte

"Con Grecia e Spagna sottotono (20%), la regina indiscussa in termini di preferenze è l’Italia (80%)". E' quanto afferma il Gruppo Alpitour a Guida Viaggi, interpellato in merito ai trend di stagione.

Entrando nello specifico delle due aree tour operating del gruppo si ha che per Eden Viaggi si stanno evidenziando "tre macro-tendenze, una preferenza per l’Italia peninsulare, ossia per le destinazioni facilmente raggiungibili con l’auto, un focus importante su Puglia, ma anche su Sicilia e Sardegna e quindi in questo caso per il pacchetto volo + hotel/ villaggio, per chi sceglie vacanze da sette e più giorni e la richiesta in forte crescita per short break e in generale per soggiorni inferiori ai 7 giorni su Toscana, Riviera Adriatica, ma anche laghi, montagna e in parte per le città d’arte, godibili in un momento in cui sono decisamente meno affollate".

Nel caso di Alpitour SpA e Press&Swan SpA, invece, "si registra un buon andamento su tutte le aree italiane", vien fatto presente.