Viaggi sostenibili con Huakai

24/07/2020 16:45

Sbarca in Italia la startup dedicata ai viaggi carbon-free, con itinerari che mettono in primo piano l’ambiente, grazie alla collaborazione con provider con alti standard di rispetto ambientale

Le proposte di Huakai comprendono avventure in barca a vela o in kayak, trekking ad alta quota o viaggi alla scoperta di paesaggi naturali unici e meraviglie culturali, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Per la startup è sempre possibile porre il rispetto per l’ambiente al centro di un viaggio: proprio in quest’ottica è nata questa giovane realtà che, dopo aver rivoluzionato il mercato dei viaggi di gruppo in Spagna, arriva in Italia proponendo il suo format di viaggi innovativo.

Huakai nasce a settembre 2019 da un’idea del madrileno Francesco Cerro e del marchigiano Roberto Castelli che, dopo aver venduto oltre 100 viaggi tra dicembre 2019 e febbraio 2020, decidono di non lasciarsi fermare dalla pandemia e approdano in Italia per proporre una nuovo modo di viaggiare, stringere amicizie e vivere esperienze uniche.

L’obiettivo per il futuro è puntare anche verso altri paesi europei ma sempre con un occhio attento alla sostenibilità, aspetto fondamentale in ogni viaggio che viene organizzato grazie anche alla certificazione B Corp.

“I nostri action travel uniscono l’esplorazione all’avventura, creando viaggi di gruppo indimenticabili e al tempo stesso rispettosi dell’ambiente”, dice Roberto Castelli, co-founder di Huakai. “Oltre a ridurre l’uso della plastica monouso e a lavorare con provider con altissimi standard di rispetto dell’ambiente, abbiamo iniziato a calcolare le emissioni di Co2 generate per ogni viaggio, che vengono compensate investendo l’equivalente in progetti di riforestazione e di generazione di energia pulita. Siamo consapevoli che la sostenibilità non è un risultato, ma un percorso, che vogliamo continuare a seguire per rendere i nostri viaggi sempre più sostenibili per il pianeta”, aggiunge Castelli.

Per l’estate 2020 le parole chiave di Huakai sono divertimento e sicurezza. Durante ogni viaggio verranno osservate scrupolosamente le norme del Paese di destinazione, in modo da tutelare la salute di ogni viaggiatore. Il coordinatore Huakai garantirà il rispetto delle regole da parte di tutti e, grazie alla partnership con mascherine.it, ad ogni partecipante verranno forniti dispositivi di protezione individuale.

Tra gli itinerari, la prima tra le mete proposte per l’estate 2020 è la Spagna, seguita da Grecia, Croazia, Portogallo, Islanda e Scozia, mentre sono in arrivo Sicilia, Sardegna e Puglia per chi quest’estate sceglie di rimanere in Italia.