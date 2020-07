Brand, neuromarketing e seo per rilanciare il turismo in Italia

27/07/2020 14:56

A fare il punto Beach&Love, la sesta edizione dell’evento, dedicato al digital marketing, che ha affrontato in modo innovativo la sfida posta dall’emergenza Covid

Brand, neuromarketing, seo, content e social media marketing in un evento nato per rilanciare il settore turistico in Italia. Venerdì 24 luglio, in diretta streaming dalla spiaggia di Milano Marittima, Beach&Love ha assunto una veste tutta nuova. La sesta edizione dell’evento – dedicato al digital marketing per il turismo – ha potuto contare su un format innovativo e controcorrente. L’online si abbina all’offline, il web con il supporto dei canali social si coniuga con la creatività e lo spettacolo dell’evento in loco.

"Beach&Love, con un nuovo format e con nuove strategie e tecniche di comunicazione e digital marketing, ha saputo affrontare in modo innovativo e proattivo la sfida posta dall’emergenza Covid. – dichiara Salvatore Russo, direttore creativo dell’evento –. Abbiamo dato agli operatori gli strumenti per reinventare il settore del turismo, che da oggi in poi non potrà più ignorare le opportunità offerte dal mondo digital e dalle piattaforme social".

Una mattinata all’insegna di dati, ricerche e strumenti per strategie personalizzate e performanti

Salvatore Russo e Giulia Bezzi, founder di Beach&Love, anche quest’anno hanno presentato un’esperienza di formazione e informazione, attraverso il contributo di professionisti della comunicazione e il supporto di partner con esperienza internazionale. Una giornata che vuole orientare le realtà ricettive verso strategie online mirate per portare clienti offline che successivamente condivideranno emozioni e opinioni sul web.

La mattinata si è aperta con l’intervento di Salvatore Russo con un quadro generale sul settore e sulle strategie di comunicazione e digital marketing, introducendo il progetto Future4Tourism, dedicato al mondo del turismo ai tempi del Coronavirus e sviluppato da Ipsos, società multinazionale nata a Parigi e specializzata in indagini e ricerche di mercato. Uno studio che permette agli operatori di settore di prevedere l’evolversi della domanda turistica, implementando di conseguenza efficaci strategie di comunicazione e marketing.

Con Giuliano Trenti di NeurExplore l’attenzione si sposta verso la neuroscienza e il neuromarketing. Grazie all’indagine sugli hotel trentini – svolta dalla società di consulenza che dal 2013 elabora ricerche comportamentali su aspettative e scelte d’acquisto dei consumatori –, è emerso come una buona selezione di immagini possa incidere notevolmente sulla prenotazione di una determinata struttura alberghiera e sulla disponibilità a pagare di un potenziale ospite.

Nel percorso decisionale che porta un futuro cliente alla scelta di una determinata tipologia di vacanza e di pernottamento, è fondamentale considerare quanto sia facile o difficile reperire informazioni online. Giulia Bezzi, seo specialist, all’evento ha illustrato come gestire la comunicazione nel mondo digital, per attirare l’attenzione degli utenti.

La mattinata si è conclusa con alcuni approfondimenti sulla strategia di brand e sulla forza comunicativa dei video.

Case history di rilievo che raccontano come utilizzare gli strumenti e le strategie digital per rafforzare e promuovere le realtà operanti nel settore turistico. Questo il focus che ha caratterizzato il pomeriggio firmato da Beach&Love. Dall’influencer marketing alla customer experience, dalla realizzazione di formule creative e irriverenti, ad alto impatto comunicativo, alla compravendita di immobili in “stile Monopoli”: il settore del turismo in alcuni casi ha già saputo andare oltre alla crisi, reinventando il proprio business.

Interessante l’intervento dedicato al report Onim – l’osservatorio nato per informare gli utenti su best practice e dati inerenti all’influencer marketing nell’ambito del mercato italiano –, in cui sono stati presentati i concetti fondamentali legati a tale strumento e le strategie implementate da alcune realtà del settore.

A seguire le storie di successo di Boscolo Gift, di Grandaland e dell’iniziativa “I Palazzi” che, assieme alla comunicazione di “sicurezza” degli hotel della Romagna e alla strategia impiegata dalla regione Puglia, raccontano esempi virtuosi, capaci di cogliere l’aria di cambiamento e sfruttarla per valorizzare il territorio e reinventare l’offerta turistica.

L’obiettivo di Boscolo Gift è stato diffondere la cultura del viaggio grazie a temporary store creativi, dal concept innovativo; Grandaland ha valorizzato la provincia di Cuneo creando un tabellone di gioco per incentivare la compravendita immobiliare. “I Palazzi”, invece, dopo l’emergenza Covid-19 ha voluto dire grazie agli operatori sanitari con 2000 notti gratuite in hotel. Le strutture ricettive romagnole hanno puntato sulla comunicazione sociale, con una strategia semplice, ma efficace. Infine, il caso pugliese ha saputo dare importanza all’identità di un territorio unico nel suo genere.