Ryanair apre il Bari-Vienna da ottobre

30/07/2020 10:02

"Segnale di un progressivo ritorno alla normalità per i nostri aeroporti”, commenta Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia

Nuova rotta per Ryanair, è il Bari-Vienna. Dal canto suo, la compagnia "è entusiasta di lanciare la rotta con 4 frequenze settimanali, a partire da ottobre, come parte integrante dell’operativo per l’inverno2020 - commenta Chiara Ravara, head of international communications di Ryanair -. I clienti di Bari possono ora prenotare voli per Vienna fino a marzo 2021".

“L’annuncio dell’estensione del collegamento fra Bari e Vienna, che segue di pochi giorni la conferma in ambito nazionale del volo Bari-Cuneo rappresenta un’occasione straordinaria di crescita per la nostra regione e per l’infrastruttura aeroportuale - osserva Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia -. L’estensione del volo, che ribadisce il valore strategico della destagionalizzazione per la Puglia, sul quale da tempo lavoriamo in sinergia con la Regione, l’assessorato al Turismo e le agenzie regionali del settore, rappresenta un volano di crescita del nostro territorio sempre più orientato all’internazionalizzazione delle rotte e al rafforzamento del network, ma soprattutto, rappresenta un fattore di continuità rispetto alla forte azione tesa alla ripresa di tutti i collegamenti, Oltre che un segnale di un progressivo ritorno alla normalità per i nostri aeroporti. Sono convinto che questo collegamento agevolerà maggiormente la crescita turistica di entrambi i territori”.