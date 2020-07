La Puglia si promuove con la nautica

30/07/2020 16:55

La regione, in accordo com Azimut|Benetti Group, partecipa a una serie di eventi del settore nautico e si propone come meta ideale per la nautica da diporto

Una serie di eventi promozionali e saloni natici vedrà come protagonista Pugliapromozione come destination partner di Azimut|Benetti Group. La partnership con il cantiere navale è stata lanciata nel corso di un evento organizzato per i suoi armatori dal dealer francese di Azimut Yachts tenutosi, il 24 e 25 luglio presso lo Yacht Club di Monaco e si riproporrà a Malta dal 7 all’ 8 agosto. E' un progetto di grande importanza per la visibilità che la Puglia potrà avere grazie all'associazione con un marchio italiano riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità ed esclusività.

“Il fatto che uno dei più importanti cantieri del mondo ci chieda di essere presenti in diverse occasioni internazionali è un bellissimo riconoscimento al lavoro realizzato quando Azimut|Benetti scelse nel 2018 Monopoli e la Puglia per il suo prestigioso Yachting Gala con oltre 500 armatori da tutto il mondo” commenta l’assessore all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone.

“Inoltre ci offre la possibilità di riprendere una serie di collaborazioni importanti con i porti, inclusi tutti i porti turistici di Puglia, e con Assonautica. In una regione come la Puglia, caratterizzata da una costa lunghissima, la nautica da diporto può essere un importante volano di sviluppo economico. Si incrocia infatti con l’industria delle imbarcazioni ma anche con la portualità turistica e con la pesca. Questi settori integrati possono fare la differenza, rendendo ancora più attraente la Puglia per gli operatori, per i turisti e per chi ha fatto del patrimonio ittico dei suoi mari il proprio lavoro.Senza contare che i porti turistici sono terminali di arrivo e di partenza per visitare quello che la Puglia offre nell’entroterra” conclude Capone.

L’accordo prevede un fitto calendario di appuntamenti nelle località più legate al mondo della nautica a livello internazionale: saloni, rendezvous, eventi dedicati. In ognuna di questo occasioni, fra le principali iniziative che verranno realizzate, vanno segnalati corner dedicati alla Puglia del mare che proporrà, oltre alla sua offerta per il turismo nautico, anche degustazione dei propri prodoti enogastronomici.

“Ci fa piacere riallacciare una relazione di partnership con Puglipromozione dopo la felice esperienza di Monopoli”, dichiara Francesco Boromei, direttore marketing di Azimut Yachts. “Siamo certi che il nostro parterre di armatori e amici del brand Azimut apprezzerà il fascino di questa regione incantevole, che tanto ha da offrire al turismo internazionale”, aggiunge Boromei.